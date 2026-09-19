Nuevo impulso para la salud pública de Vietnam

Hanoi (VNA) La mejora de la salud pública constituye actualmente una de las principales prioridades de desarrollo de Vietnam. La Resolución No. 72-NQ/TW del 9 de septiembre de 2025 del Buró Político, sienta las bases para una transformación integral del sistema sanitario, con el objetivo de garantizar una atención médica cada vez mejor para toda la población.



Cuarenta años después del inicio del proceso de Doi Moi (Renovación), el sistema de salud pública de Vietnam ha alcanzado importantes logros reconocidos por la comunidad internacional. La red sanitaria se extiende desde las zonas urbanas hasta las regiones montañosas y más apartadas; la esperanza de vida de la población ha aumentado de manera sostenida, numerosos indicadores relacionados con la salud maternoinfantil y el control de enfermedades han registrado resultados positivos.



Asimismo, los principales hospitales del país dominan actualmente técnicas médicas de alta complejidad, como el trasplante multiorgánico, la cirugía robótica, las intervenciones cardiovasculares, el trasplante de células madre y la producción de diversas vacunas de importancia estratégica.



No obstante, el desarrollo socioeconómico también plantea nuevos desafíos. Vietnam figura entre los países con mayor velocidad de envejecimiento demográfico, mientras que las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los trastornos de salud mental, muestran una incidencia creciente.



A ello se suman la sobrecarga que aún presentan algunos hospitales de nivel central, las diferencias en la calidad de los servicios sanitarios entre las distintas regiones y las crecientes exigencias de la transformación digital, factores que demandan soluciones innovadoras y de carácter estructural.



En este contexto, la Resolución No. 72-NQ/TW establece que la renovación del enfoque constituye el punto de partida de la reforma sanitaria. Más allá de centrarse exclusivamente en el tratamiento de las enfermedades, el sistema de salud orientará sus esfuerzos hacia un modelo de atención integral, en el que la prevención, la promoción de la salud y la detección temprana de enfermedades ocupen un lugar central. Este enfoque contribuirá tanto a reducir la carga financiera del sistema sanitario, como a mejorar la calidad de vida de la población.



Esta visión ha sido reiterada en diversas ocasiones por el secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado de Vietnam, To Lam, quien ha subrayado que la misión del sector sanitario no consiste únicamente en curar enfermedades, sino, sobre todo, en proteger y promover la salud para prevenirlas. Según el dirigente, es necesario construir una estrategia integral de salud pública, fortalecer la medicina preventiva, fomentar estilos de vida saludables, impulsar los chequeos médicos periódicos y promover el diagnóstico precoz, con el propósito de elevar la esperanza de vida y mejorar la calidad de los recursos humanos del país.



Uno de los aspectos más relevantes de la Resolución No. 72-NQ/TW es el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en el ámbito sanitario. Vietnam se propone ampliar la aplicación de la inteligencia artificial (IA), el análisis de macrodatos (Big Data), el Internet de las Cosas (IoT) y las historias clínicas electrónicas para optimizar la gestión del sistema, apoyar los procesos de diagnóstico y ampliar el acceso de la población a servicios médicos de alta calidad. Paralelamente, continuará desarrollándose la telemedicina, lo que permitirá a los habitantes de zonas remotas, montañosas e insulares acceder a la experiencia de especialistas de los hospitales centrales sin necesidad de realizar largos desplazamientos.



De manera paralela a la transformación digital, Vietnam prioriza también la inversión en la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas, productos biológicos y equipos médicos, con el propósito de fortalecer su capacidad de autosuficiencia y garantizar la seguridad sanitaria nacional. Se espera que estas orientaciones sienten las bases de un sistema de salud moderno, resiliente y capaz de responder eficazmente a los nuevos desafíos del futuro.



Con su enfoque de reforma integral, la Resolución No. 72-NQ/TW no solo constituye un nuevo motor para la modernización del sector sanitario, sino que también refleja el firme compromiso de Vietnam con la construcción de una sociedad más saludable, en la que todas las personas puedan acceder, en condiciones de equidad, seguridad y calidad, a los servicios de atención médica. Al mismo tiempo, representa un pilar fundamental para elevar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible del país en los próximos años./.



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