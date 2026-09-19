Sociedad

Nuevo impulso para la salud pública de Vietnam

La Resolución 72-NQ/TW orienta la reforma sanitaria de Vietnam hacia la prevención, la transformación digital, la innovación y la atención equitativa.

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh organiza un acto con el lema “Prevenir las enfermedades de forma proactiva, por un Vietnam más saludable”. La actividad inaugura una serie de iniciativas destinadas a garantizar que toda la población tenga acceso oportuno, equitativo y sostenible a servicios de salud de calidad, sin dejar a nadie atrás. (Fuente: VNA)
El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh organiza un acto con el lema “Prevenir las enfermedades de forma proactiva, por un Vietnam más saludable”. La actividad inaugura una serie de iniciativas destinadas a garantizar que toda la población tenga acceso oportuno, equitativo y sostenible a servicios de salud de calidad, sin dejar a nadie atrás. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La mejora de la salud pública constituye actualmente una de las principales prioridades de desarrollo de Vietnam. La Resolución No. 72-NQ/TW del 9 de septiembre de 2025 del Buró Político, sienta las bases para una transformación integral del sistema sanitario, con el objetivo de garantizar una atención médica cada vez mejor para toda la población.

Cuarenta años después del inicio del proceso de Doi Moi (Renovación), el sistema de salud pública de Vietnam ha alcanzado importantes logros reconocidos por la comunidad internacional. La red sanitaria se extiende desde las zonas urbanas hasta las regiones montañosas y más apartadas; la esperanza de vida de la población ha aumentado de manera sostenida, numerosos indicadores relacionados con la salud maternoinfantil y el control de enfermedades han registrado resultados positivos.

Asimismo, los principales hospitales del país dominan actualmente técnicas médicas de alta complejidad, como el trasplante multiorgánico, la cirugía robótica, las intervenciones cardiovasculares, el trasplante de células madre y la producción de diversas vacunas de importancia estratégica.

No obstante, el desarrollo socioeconómico también plantea nuevos desafíos. Vietnam figura entre los países con mayor velocidad de envejecimiento demográfico, mientras que las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los trastornos de salud mental, muestran una incidencia creciente.

A ello se suman la sobrecarga que aún presentan algunos hospitales de nivel central, las diferencias en la calidad de los servicios sanitarios entre las distintas regiones y las crecientes exigencias de la transformación digital, factores que demandan soluciones innovadoras y de carácter estructural.

En este contexto, la Resolución No. 72-NQ/TW establece que la renovación del enfoque constituye el punto de partida de la reforma sanitaria. Más allá de centrarse exclusivamente en el tratamiento de las enfermedades, el sistema de salud orientará sus esfuerzos hacia un modelo de atención integral, en el que la prevención, la promoción de la salud y la detección temprana de enfermedades ocupen un lugar central. Este enfoque contribuirá tanto a reducir la carga financiera del sistema sanitario, como a mejorar la calidad de vida de la población.

Esta visión ha sido reiterada en diversas ocasiones por el secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado de Vietnam, To Lam, quien ha subrayado que la misión del sector sanitario no consiste únicamente en curar enfermedades, sino, sobre todo, en proteger y promover la salud para prevenirlas. Según el dirigente, es necesario construir una estrategia integral de salud pública, fortalecer la medicina preventiva, fomentar estilos de vida saludables, impulsar los chequeos médicos periódicos y promover el diagnóstico precoz, con el propósito de elevar la esperanza de vida y mejorar la calidad de los recursos humanos del país.

Uno de los aspectos más relevantes de la Resolución No. 72-NQ/TW es el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en el ámbito sanitario. Vietnam se propone ampliar la aplicación de la inteligencia artificial (IA), el análisis de macrodatos (Big Data), el Internet de las Cosas (IoT) y las historias clínicas electrónicas para optimizar la gestión del sistema, apoyar los procesos de diagnóstico y ampliar el acceso de la población a servicios médicos de alta calidad. Paralelamente, continuará desarrollándose la telemedicina, lo que permitirá a los habitantes de zonas remotas, montañosas e insulares acceder a la experiencia de especialistas de los hospitales centrales sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

De manera paralela a la transformación digital, Vietnam prioriza también la inversión en la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas, productos biológicos y equipos médicos, con el propósito de fortalecer su capacidad de autosuficiencia y garantizar la seguridad sanitaria nacional. Se espera que estas orientaciones sienten las bases de un sistema de salud moderno, resiliente y capaz de responder eficazmente a los nuevos desafíos del futuro.

Con su enfoque de reforma integral, la Resolución No. 72-NQ/TW no solo constituye un nuevo motor para la modernización del sector sanitario, sino que también refleja el firme compromiso de Vietnam con la construcción de una sociedad más saludable, en la que todas las personas puedan acceder, en condiciones de equidad, seguridad y calidad, a los servicios de atención médica. Al mismo tiempo, representa un pilar fundamental para elevar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible del país en los próximos años./.

VNA
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #Vietnam #salud pública #Resolución 72-NQ/TW #reforma sanitaria
Seguir VietnamPlus

Por un Vietnam saludable

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

La Asociación de Personas Mayores de Hanoi organizó el 17 de septiembre el lanzamiento del Mes de Acción por las Personas Mayores de la ciudad 2026 y una actuación de danza colectiva que estableció el récord de Vietnam por contar con el mayor número de personas mayores participantes. Se trata de una actividad significativa para celebrar la exitosa conclusión de la 7ma. Asamblea de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, correspondiente al período 2026-2031.

Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil

Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil

Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.