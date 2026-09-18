Desbloquean obstáculos para ampliar el leasing financiero en la sanidad privada en Vietnam

Hanoi (VNA) - El leasing financiero ofrece al sector sanitario privado una vía para financiar a medio y largo plazo hasta el 100% del valor de equipos médicos y utilizar los ingresos generados para pagar las cuotas. Sin embargo, el saldo de financiación mediante esta modalidad apenas alcanza unos 38 millones de dólares, por lo que se requieren políticas específicas para ampliar su aplicación.



Equipos médicos de alto valor pueden financiarse al 100%

Algunos centros privados, como el Hospital General Hong Ngoc, el Hospital General Phuong Dong y varios de la ciudad de Da Nang, ya recurren al leasing financiero para invertir en maquinaria y equipos.



Según Nguyen Khanh Phuong, directora del Instituto de Estrategia y Políticas Sanitarias, hasta junio de 2026 Vietnam contaba con unos 450 hospitales privados y más de 50.000 clínicas, aunque los centros privados representaban solo alrededor del 6% de las camas hospitalarias del país.



El rápido envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de atención sanitaria están ampliando las necesidades de inversión privada en infraestructura, tecnología y equipos. Diversas organizaciones prevén que el mercado vietnamita de equipos médicos alcance entre 2.500 y 4.000 millones de dólares anuales en los próximos años.



Un hospital general de 200 a 300 camas puede requerir una inversión de decenas de millones de dólares, mientras que equipos como resonancias magnéticas, tomógrafos, sistemas PET/CT, robots quirúrgicos y equipos de radioterapia pueden costar entre cientos de miles y varios millones de dólares.



Pham Xuan Hoe, secretario general de la Asociación de Empresas de Leasing Financiero de Vietnam, citó el ejemplo de un equipo de resonancia magnética MRI de 3 Tesla valorado en unos 2,3 millones de dólares. Mediante un préstamo bancario, el hospital tendría que aportar entre el 20% y el 30% de capital propio y ofrecer garantías adicionales para financiar el resto, normalmente durante tres a cinco años.



Con el leasing financiero, en cambio, puede financiar hasta el 100% del valor del equipo, utilizando el propio activo como garantía y con contratos de siete a diez años. Si el equipo realiza un promedio de 35 pruebas diarias, a un precio de unos 57 dólares por exploración, los ingresos anuales podrían superar los 690.000 dólares antes de costes operativos.



El saldo de financiación representa solo el 2,3% del mercado

Según la Asociación de Empresas de Leasing Financiero, el saldo destinado actualmente a financiar equipos médicos mediante esta modalidad ronda aún solo el 2,3% del mercado vietnamita de equipos médicos, estimado en unos 1.700 millones de dólares anuales.



Pham Xuan Hoe señaló que persisten obstáculos relacionados con el acceso de los centros sanitarios privados a terrenos, los procedimientos de inversión, los precios de los servicios médicos, los pagos del seguro médico, la movilización de recursos sociales, las licitaciones y la adquisición de equipos. Estas dificultades afectan al flujo de caja y, por tanto, a la capacidad de los centros para acceder a financiación.



También persiste la preferencia de muchos propietarios por adquirir directamente los equipos y registrarlos a su nombre, mientras que el leasing permite utilizarlos para generar ingresos sin asumir la propiedad desde el inicio.



Para ampliar esta vía de financiación, la Asociación de Empresas de Leasing Financiero de Vietnam propone seis grupos de soluciones.



Primero, establecer un Programa Nacional de Leasing Financiero de Equipos Médicos, con un mecanismo de refinanciación preferencial del Banco Estatal. Segundo, crear un Fondo Nacional de Garantía, con un capital inicial de unos 770 millones de dólares, que priorice las operaciones de leasing financiero en el sector sanitario.



Tercero, desarrollar la plataforma “Vietnam Medical Equipment Vendor Financing Platform” para conectar fabricantes, proveedores, empresas de leasing, hospitales y flujos de caja, junto con un mercado secundario de equipos médicos usados.



Como fase piloto, grandes fabricantes como Siemens, GE Healthcare, Philips, Canon Medical y Fujifilm podrían asociarse directamente con empresas de leasing para ofrecer soluciones integrales a los hospitales. La asociación prevé coordinar este modelo con la Asociación de Hospitales Privados de Vietnam, hospitales y fabricantes.



Cuarto, establecer incentivos fiscales para el leasing de equipos médicos de alta tecnología destinados a la atención y tratamiento de pacientes.



Quinto, ampliar las fuentes de financiación a medio y largo plazo para las empresas de leasing mediante bonos de largo plazo, financiación internacional, fondos de desarrollo sanitario e instituciones financieras de desarrollo.



Y sexto, perfeccionar el marco institucional para el desarrollo de la sanidad privada mediante la plena institucionalización de los principios establecidos en la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político./.

VNA