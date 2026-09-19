Ciudad de Da Nang fortalece hospitales satélite para mejorar atención sanitaria

Da Nang, Vietnam (VNA) - El proyecto de Hospitales Satélite implementado en la ciudad centrovietnamita de Da Nang tiene como objetivo mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento del nivel sanitario de base, permitiendo a la población acceder a servicios médicos de alta calidad en su propia localidad y reduciendo la presión sobre los hospitales de niveles superiores.

Se trata de un componente importante de la hoja de ruta para convertir a Da Nang en un centro regional de atención médica especializada para la región Central y Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental), conforme al espíritu de la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político.

El modelo aporta un “doble beneficio”, al permitir tanto elevar la capacidad de los centros sanitarios de niveles inferiores como aliviar la sobrecarga de los hospitales de categoría I.

El proyecto se implementó en dos etapas, de 2019 a 2021 y de 2023 a 2025, con especial atención a la formación práctica, la transferencia de técnicas y el fortalecimiento de las consultas especializadas bidireccionales en áreas como la endoscopia digestiva, la cirugía obstétrica y ginecológica, la osteosíntesis, los cuidados intensivos y de emergencia y la atención neonatal.

Un ejemplo destacado se encuentra en el Centro Médico de la zona de Son Tra, donde la recepción y transferencia de 17 técnicas por parte de los hospitales de referencia permitió al centro realizar con éxito numerosas intervenciones complejas propias de hospitales de categoría I. Gracias a ello, la tasa de derivación de pacientes del Departamento de Cirugía del centro se redujo del 14,2% en 2022 al 9,5% en 2025; en particular, la derivación de casos de cirugía tiroidea disminuyó del 18,2% al 10,5%, mientras que la de casos de endoscopia para detener hemorragias digestivas altas pasó del 20,2% al 8%.

En el Hospital de Da Nang. (Fuente: VNA)

El acompañamiento de hospitales de referencia como el Hospital de Da Nang, el Hospital de Obstetricia y Pediatría, el Hospital de Oncología y el Hospital de Medicina Tradicional desempeñó un papel decisivo.

Durante el período 2023-2025, el Hospital de Da Nang organizó más de 40 cursos de formación y transfirió cientos de técnicas, contribuyendo a reducir en más del 50% la tasa de derivación de los hospitales de base pertenecientes a la antigua ciudad de Da Nang.

Al mismo tiempo, el Hospital de Obstetricia y Pediatría de Da Nang capacitó al personal de los niveles inferiores para dominar técnicas relacionadas con la atención pediátrica y neonatal, la histerectomía y la endoscopia ginecológica.

Los centros médicos de base, como el de la zona de Hai Chau, también tomaron la iniciativa de mejorar sus infraestructuras y equipamientos con el objetivo de dominar el 100% de las técnicas especializadas transferidas.

Según Tran Thanh Thuy, directora del Departamento de Salud de Da Nang, la ciudad garantizará que cada técnica transferida se aplique de manera eficaz y se mantenga de forma regular. Para el período 2026-2030, el Ministerio de Salud ha aprobado el objetivo de desarrollar al menos 200 hospitales satélite adicionales en todo el país, reafirmando la viabilidad de acercar los servicios médicos de alta calidad a la población./.