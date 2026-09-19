Sociedad

Vietnam reafirma su compromiso con el desarrollo seguro y pacífico de la energía nuclear

Vietnam reafirma ante el OIEA su compromiso con la seguridad, la protección física y la no proliferación en el desarrollo de sus programas nucleares.

Nguyen Hoang Linh, director de la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear, pronuncia un discurso (Foto: VNA)
Nguyen Hoang Linh, director de la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam se comprometió ante la comunidad internacional a que sus programas nucleares se ejecutarán con responsabilidad y transparencia, anteponiendo la seguridad, la protección física y la no proliferación de armas nucleares.

El mensaje fue trasladado por Nguyen Hoang Linh, director de la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear, en el pleno de la 70.ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), celebrada del 14 al 18 de septiembre en el Centro Internacional de Viena (Austria). La delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh.

En su discurso, Hoang Linh recordó que el país aplica su Estrategia de energía atómica con fines pacíficos hasta 2035, con visión a 2050, y prepara las condiciones para la central nuclear de Ninh Thuan y para un centro de ciencia y tecnología nuclear con un nuevo reactor de investigación.

En paralelo, Xuan Dinh se reunió con las subdirectoras generales del OIEA Karine Herviou (Seguridad Nuclear y Física) y Najat Mokhtar (Ciencias y Aplicaciones Nucleares) para pedir más apoyo en infraestructura de energía nuclear, marco regulatorio, formación de personal y aplicaciones científicas.

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El viceministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Le Xuan Dinh, trabaja con Najat Mokhtar, subdirectora general en Ciencias y Aplicaciones Nucleares (Foto: VNA)



Con Rusia, la delegación repasó con Alexander Trembitsky, presidente del Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Industrial y Nuclear de Rusia Rostechnadzor, y Evgeniy Abakumov, subdirector general de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, la aplicación del acuerdo de cooperación y nuevas áreas como la tecnología cuántica, la fusión nuclear y el uso de inteligencia artificial en el sector.

La delegación vietnamita también trató temas con la Comisión de Seguridad Nuclear de Corea del Sur (NSSC), la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WINS), la Corporación Francesa de Electricidad (EDF) y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC).

Por su parte, el Instituto de Energía Atómica de Vietnam se reunió con Rosatom, el Centro Internacional de Investigación de Reactores de Neutrones Rápidos (IRC MBIR), el Instituto Coreano de Medicina Radiológica (KIRAMS), la Agencia Japonesa de Energía Atómica (JAEA), la Corporación de Energía Nuclear de los Emiratos (ENEC) para acelerar el centro de investigación nuclear de Dong Nai y explorar su asesoría en Ninh Thuan./.

VNA
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