Relaciones Vietnam-EE.UU. registran un año de cooperación dinámica

Washington, 19 sep (VNA)- Al evaluar el panorama de la cooperación Vietnam-Estados Unidos, la profesora Piper Campbell, jefa del Departamento de Política Exterior y Seguridad Global de la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la Universidad American (AU), señaló que se trata de un año de intensa actividad en las relaciones bilaterales, reflejada en las visitas de alto nivel y en el intenso intercambio estratégico entre ambos países.



Al repasar los principales hitos, la profesora Campbell mencionó el viaje de trabajo del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Washington en febrero para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza.



Por su parte, Estados Unidos también desplegó importantes actividades diplomáticas en Vietnam, entre ellas la visita a Hanoi del subsecretario de Estado Christopher Landau en junio para participar en el Foro del Futuro de la ASEAN, la visita del portaaviones USS George Washington en julio y la visita del comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (PACOM) en agosto.



En un contexto en el que la Administración estadounidense mantiene una intensa agenda diplomática y se prepara para las elecciones de medio mandato de noviembre, la profesora Campbell destacó que para socios estratégicos como Vietnam reviste especial importancia mantener intercambios directos con los dirigentes estadounidenses sobre cuestiones internacionales.



En cuanto a las orientaciones de cooperación, Campbell informó de que la parte estadounidense ha debatido la posibilidad de profundizar la Asociación Estratégica Integral con Vietnam en numerosos ámbitos clave, como comercio, inversión, energía, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, innovación, minerales críticos y aviación.



Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la necesidad de ampliar los intercambios sustantivos y abordar las diferencias, especialmente en materia comercial, con un espíritu abierto y constructivo.



Al referirse a sus conversaciones con la comunidad empresarial estadounidense, Campbell afirmó que Vietnam sigue siendo considerado un mercado importante y atractivo, y que los funcionarios de ambas partes desean alcanzar un acuerdo comercial.



Además del sector de los semiconductores, que está recibiendo gran atención, señaló oportunidades potenciales de cooperación en infraestructuras de telecomunicaciones y energía, incluido el gas natural licuado (GNL), así como en el desarrollo del sector vietnamita de minerales críticos de manera eficiente, transparente y respetuosa con el medio ambiente.



Al evaluar el papel de Vietnam en el fortalecimiento de la cooperación económica entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la profesora subrayó la importancia del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital (DEFA), cuya firma está prevista durante la 49ª Cumbre de la ASEAN, en noviembre próximo, lo que abriría nuevas oportunidades para una mayor participación de Estados Unidos en las cuestiones energéticas regionales./.

VNA