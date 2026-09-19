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Vietnam y Japón avanzan en nueva era de desarrollo

Vietnam y Japón avanzan en nueva era de desarrollo

La presidenta de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón-Vietnam, Obuchi Yuko, pronuncia un discurso para felicitar a Vietnam por su Día Nacional. (Foto: VNA)
La presidenta de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón-Vietnam, Obuchi Yuko, pronuncia un discurso para felicitar a Vietnam por su Día Nacional. (Foto: VNA)

Tokio (VNA) - Japón desea construir junto con Vietnam un futuro en el que ambos países sean “cada vez más fuertes y prósperos”, al tiempo que amplían la cooperación en diplomacia, seguridad, economía, seguridad económica, cultura e intercambios entre los pueblos, afirmó el ministro japonés de Relaciones Exteriores, Motegi Toshimitsu, en un mensaje con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam.

El mensaje fue presentado por el viceministro japonés de Relaciones Exteriores, Namazu Hiroyuki, durante la ceremonia celebrada el 18 de septiembre por la Embajada de Vietnam en Japón, con la participación de unos 750 invitados, entre ellos representantes del Gobierno, el Parlamento, autoridades locales, organizaciones, empresas y amigos japoneses, así como numerosos vietnamitas residentes en el país.

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El viceministro japonés de Relaciones Exteriores, Namazu Hiroyuki, pronuncia un discurso (Foto: VNA)



La ministra japonesa de Finanzas de Japón, Katayama Satsuki, afirmó que las relaciones entre Vietnam y Japón han entrado en una nueva etapa de desarrollo. Destacó que la cooperación en finanzas, semiconductores, inteligencia artificial (IA), minerales críticos y energía no solo impulsará el crecimiento de ambos países, sino que también contribuirá a la paz y la prosperidad regionales.

Por su parte, la presidenta de la Alianza de Parlamentarios de Amistad Japón-Vietnam, Obuchi Yuko, expresó su deseo de coordinar estrechamente con el presidente del Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam-Japón, Nguyen Duy Ngoc, para fortalecer aún más los intercambios y la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.

El embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, afirmó que las relaciones bilaterales se encuentran en su mejor etapa. Señaló que la visita del primer ministro japonés Takaichi Sanae a Vietnam en mayo pasado dio un nuevo impulso a la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transición verde y digital, energía, semiconductores, IA y formación de recursos humanos de alta calidad.

Según Pham Quang Hieu, Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, mientras Japón busca también nuevos motores de crecimiento. Ambos países cuentan con fortalezas complementarias, así como con la confianza y la determinación necesarias para avanzar juntos.

El embajador valoró asimismo las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo económico y local de Japón, considerándola una base importante para el futuro de las relaciones bilaterales.

Con motivo de la ocasión, Pham Quang Hieu agradeció al Gobierno, al pueblo japonés y a los socios y amigos que han acompañado a la Embajada de Vietnam a lo largo de los años.

Reafirmó que la misión diplomática seguirá actuando como puente para contribuir a que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón se desarrolle de manera cada vez más sustancial, eficaz y sostenible./.

VNA
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