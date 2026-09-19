Máximo dirigente asiste a la ceremonia por 72.º aniversario de visita del Presidente Ho Chi Minh al Templo de Reyes Hung

Phu Tho, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso en la ceremonia conmemorativa del 72.º aniversario de la visita del Presidente Ho Chi Minh al Templo de los Reyes Hung y de inauguración del monumento «El Presidente Ho Chi Minh con el Festival Nacional», celebrada por la provincia de Phu Tho en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.



También asistieron dirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios, organismos centrales y autoridades locales, así como veteranos de la revolución, Madres Heroicas de Vietnam, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares y numerosos ciudadanos.



En su intervención, el presidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho, Tran Duy Dong, destacó que el Templo de los Reyes Hung es un símbolo sagrado de los orígenes de la nación, donde generaciones de vietnamitas rinden homenaje a los méritos de los Reyes Hung. La visita y el homenaje en este lugar contribuyen a estrechar los lazos entre los compatriotas dentro y fuera del país, promoviendo la tradición de “al beber agua, se recuerda el manantial”, el patriotismo y la fuerza de la gran unidad nacional.



Hace 72 años, el 19 de septiembre de 1954, en el Templo de Gieng (Pozo), el Presidente Ho Chi Minh se reunió con oficiales y soldados del Ejército de Vanguardia y les encomendó la misión de regresar para tomar el control de Hanoi. En aquella ocasión, les dijo: “Los Reyes Hung construyeron el país; nosotros, sus descendientes, debemos protegerlo juntos”. Esta enseñanza se ha convertido en un profundo recordatorio de la responsabilidad de cada generación de construir y defender la Patria.



En 1962, durante su segunda visita al Templo de los Reyes Hung, el Presidente Ho Chi Minh volvió a insistir en la necesidad de proteger el recinto, plantar más árboles y preservar su belleza para convertirlo en un parque histórico para las generaciones futuras, reiteró.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, interviene en la ceremonia. (Fuente: VNA)

Durante la ceremonia, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, destacó que las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh constituyen un permanente recordatorio para cada vietnamita de la responsabilidad de preservar los logros de sus antepasados, defender firmemente la independencia y la soberanía nacionales y construir un país cada vez más desarrollado.



Tras más de 40 años de renovación, Vietnam ha alcanzado importantes logros, sentando bases sólidas para continuar avanzando en su proceso de desarrollo, resaltó.



El líder pidió defender firmemente la Patria de manera constante, desde una posición preventiva y desde una perspectiva de largo plazo, construyendo una sólida defensa nacional y un sistema de seguridad popular basado en la fuerza del pueblo.



Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de aprovechar las ventajas del país en materia económica, científica y tecnológica, así como la fuerza de la gran unidad nacional, para alcanzar el objetivo de convertir a Vietnam en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto para 2030, y en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



El máximo dirigente subrayó que la unidad nacional debe comenzar por escuchar al pueblo, promover su derecho a la autodeterminación, garantizar la equidad y crear condiciones para que todos puedan contribuir al desarrollo del país.

Una actuación artística en la ceremonia. (Fuente: VNA)

El Partido y el Estado deben continuar renovándose, construir un aparato íntegro, eficaz y eficiente, y prevenir y combatir resueltamente la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos, vinculando esta labor con la responsabilidad de dar ejemplo de los dirigentes, ratificó.



El estudio y la emulación del pensamiento, la moral y el estilo del Presidnte Ho Chi Minh deben convertirse en una tarea habitual, estrechamente vinculada a la realidad y al servicio del pueblo. Al mismo tiempo, es necesario promover el papel de la cultura en el fortalecimiento del patriotismo, la preservación de la identidad nacional y la creación de una base sólida para el desarrollo sostenible.



El máximo dirigente pidió a la provincia de Phu Tho coordinarse con el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y otros organismos competentes para gestionar y proteger a largo plazo el Monumento al Tío Ho y el Área de Reliquias del Templo de los Reyes Hung; organizar actividades prácticas para conmemorar las raíces históricas, transmitir una visión precisa y comprensible de la historia y aplicar las nuevas tecnologías para ampliar el acceso de la población y de la comunidad internacional.



Asimismo, instó a las nuevas generaciones a estudiar y formarse, dominar la ciencia y la tecnología, vivir con honestidad y compasión y contribuir al desarrollo del país.



Durante la ceremonia, el secretario del Comité del Partido de Phu Tho, Pham Dai Duong, afirmó que la provincia asimilará y concretará las orientaciones del secretario general del Partido y presidente del Estado en tareas específicas, con responsabilidades y plazos claramente definidos, y que está decidida a convertir Phu Tho en una provincia de desarrollo rápido y sostenible.



En esta ocasión, el máximo dirigente, junto con otros delegados, inauguró el monumento “El Tío Ho con el Festival Nacional” en el Sitio Histórico Nacional Especial del Templo de los Reyes Hung, lugar que conmemora las dos visitas del Presidente Ho Chi Minh, durante las cuales dejó importantes enseñanzas.



El monumento, donado por el Ministerio de Seguridad Pública a la provincia de Phu Tho, está fundido en bronce, mide 7,5 metros de altura y se encuentra en la colina Phan Bung, frente a la pintura “Festival Nacional en la Tierra Ancestral”. El monumento, junto con el bajorrelieve “El Tío Ho conversando con oficiales y soldados de la División de Vanguardia del Ejército”, contribuye a completar el espacio histórico y cultural dedicado al Presidente Ho Chi Minh en el Templo de los Reyes Hung./.