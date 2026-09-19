Vietnam toma medidas para aprovechar oportunidades de su nuevo estatus como mercado emergente

Hanoi (VNA) – La reclasificación de Vietnam de mercado frontera a mercado emergente secundario, según la clasificación de FTSE Russell, entrará en vigor oficialmente el 21 de septiembre. Este hito representa un hito importante y, al mismo tiempo, impone nuevos requisitos al país para mejorar sus instituciones e infraestructura de mercado, facilitar el acceso de los inversores extranjeros y optimizar la calidad de la gobernanza y la divulgación de información por parte de las empresas cotizadas.



Los próximos pasos tras la reclasificación se detallaron claramente en el plan de mejora del mercado de valores, que entró en vigor en septiembre de 2025, según declaró Bui Hoang Hai, vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores (SSC), a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



La SSC revisará primero las medidas legales para facilitar una mayor participación de los inversores extranjeros, en particular la normativa sobre los límites de la propiedad extranjera. La Comisión trabajará para eliminar el límite del 50% de propiedad extranjera aplicable a ciertos sectores empresariales sujetos a condiciones, mientras que los ministerios y sectores revisarán las regulaciones pertinentes con el fin de reducir los sectores restringidos a aquellos genuinamente relacionados con la defensa y la seguridad nacionales. También se simplificarán los procedimientos administrativos para que los inversores extranjeros abran cuentas de valores.



En cuanto a la infraestructura, Bui Hoang Hai indicó que Vietnam implementará un mecanismo de contraparte central (CCP) para el mercado de valores y continuará modernizando el sistema de tecnología de la información de la KRX para dar cabida a una mayor liquidez. El sistema de procesamiento directo (STP) que conecta a los bancos custodios globales con las empresas de valores nacionales, así como las conexiones entre los miembros del mercado, las empresas de valores y los bancos custodios, también se ampliarán y modernizarán.



Además, el organismo gestor desarrollará nuevos mecanismos y servicios de negociación para inversores extranjeros, incluyendo cuentas ómnibus en bancos y herramientas para cubrir los riesgos cambiarios.



Para las empresas cotizadas, el funcionario hizo hincapié en la necesidad de mejorar el gobierno corporativo, la transparencia y la divulgación de información en inglés. También alentó a las empresas que, si bien no operan en sectores con restricciones a la propiedad extranjera, han registrado dichas líneas de negocio, a convocar juntas de accionistas para eliminar esas líneas innecesarias de sus registros, facilitando así la inversión extranjera.



Afirmó que la agencia de gestión también reforzará los programas de capacitación para inversores, al tiempo que mejorará la supervisión y el control del mercado. Se espera que dos importantes proyectos de TI, que incluyen una base de datos de valores para todo el sector y un sistema de vigilancia del mercado, mejoren la eficiencia de la gestión del mercado.



Respecto al reto de mantener la mejora de estatus, Bui Hoang Hai indicó que Vietnam continuará mejorando la transparencia y la eficiencia del mercado. La Comisión de Valores y Bolsa (SSC) y el Ministerio de Finanzas están trabajando en la implementación del mecanismo de la Comisión Central de Prensa (CCP), preparando nuevos mecanismos de negociación, revisando los límites a la propiedad extranjera, reforzando la supervisión del mercado y manteniendo la confianza de los inversores.



Sobre la hoja de ruta de cuatro etapas de FTSE Russell para la incorporación de acciones vietnamitas a los índices globales, el vicepresidente de la SSC destacó que el número de etapas varía entre los mercados, y algunos completan el proceso en dos o tres etapas. Sin embargo, la ponderación total asignada a las acciones de un mercado generalmente se completa en un plazo máximo de un año. El enfoque de cuatro etapas de Vietnam reflejó una evaluación relativamente cautelosa de las condiciones del mercado, la liquidez y las expectativas de los inversores extranjeros.



Según la hoja de ruta, Vietnam tiene previsto introducir el mecanismo de la CCP en 2027 para facilitar la liquidación de transacciones. La ponderación de las acciones vietnamitas aumentará del 10% en la primera asignación al 20% en la segunda, al 35% en la tercera y a otro 35% en la cuarta. Bui Hoang Hai afirmó que la segunda asignación, prevista para marzo de 2027, atraerá fondos de inversión pasiva a Vietnam con una ponderación que duplica la de la primera. Añadió que el crecimiento global de la inversión pasiva en mercados emergentes también podría generar un mayor flujo absoluto de capital hacia Vietnam.



Asimismo, destacó la importancia de reforzar la supervisión durante los periodos de reequilibrio de índices, señalando que esto contribuirá a mantener la disciplina del mercado y a fortalecer la confianza tanto de los inversores nacionales como extranjeros, al garantizar que los precios de las acciones reflejen adecuadamente el valor subyacente de las empresas.



Según él, las empresas que deseen beneficiarse de esta mejora deben prestar especial atención a los límites de propiedad extranjera, los ratios de capital flotante, el gobierno corporativo y la calidad de la información divulgada. La excesiva concentración de la propiedad puede reducir el número de acciones accesibles a los inversores extranjeros, mientras que las deficiencias en la gobernanza y la transparencia pueden afectar el atractivo de las empresas para los inversores globales.



Ante un mercado cada vez más abierto al capital internacional, el funcionario señaló que la capacidad de atraer inversiones dependerá no solo de los esfuerzos regulatorios, sino también de la solidez interna de cada empresa. Por ello, instó a las compañías cotizadas a mejorar sus estructuras de propiedad, gobernanza, divulgación de información y transparencia, con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades derivadas de la mejora de la categoría del mercado de Vietnam./.

VNA