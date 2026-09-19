Máximo dirigente exhorta a construir un Bac Ninh moderno sin perder la rica identidad tradicional

Bac Ninh, Vietnam (VNA) Bac Ninh debe avanzar hacia un modelo de ciudad moderna, verde y habitable, con una industria de alta tecnología y empresas vietnamitas capaces de competir y expandirse internacionalmente, al tiempo que preserva y pone en valor la identidad cultural tradicional, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam.



Al pronunciar un discurso en la ceremonia de anuncio de la Resolución de la Asamblea Nacional sobre la creación de la ciudad de Bac Ninh y la entrega de la Orden del Trabajo de Primera Clase, en reconocimiento a sus destacados logros en el desarrollo socioeconómico y sus contribuciones a la construcción del socialismo y la defensa de la Patria, el máximo dirigente destacó que este acontecimiento constituye un hito importante y abre una nueva etapa de desarrollo para la región norteña, cuna de una rica tradición cultural y revolucionaria y caracterizada por su dinamismo.



Con este nuevo espacio de desarrollo, Bac Ninh tendrá mayores oportunidades, pero también asumirá una mayor responsabilidad ante su población y el desarrollo del país, reiteró.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

El líder instó a Bac Ninh a adoptar una visión de largo plazo, definir con claridad su papel en los próximos 20-30 años y diseñar un modelo de desarrollo basado en sus fortalezas en materia de industria, cultura, recursos humanos y conectividad regional.



Dijo que la ciudad debe aspirar a convertirse en un espacio urbano verde, inteligente y moderno, con una identidad propia, capaz de armonizar el desarrollo industrial y de servicios con la protección del medio ambiente y la calidad de vida.



En el ámbito económico, indicó que Bac Ninh debe impulsar una política de atracción selectiva de inversiones, dando prioridad a la tecnología, el conocimiento y la capacidad de gestión; desarrollar las industrias auxiliares, reforzar los vínculos entre las empresas nacionales y las de inversión extranjera y elevar gradualmente la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas globales de valor.



En materia de desarrollo urbano, resaltó, es necesario configurar un espacio de desarrollo integrado, reforzar la infraestructura regional y garantizar una conexión sincronizada con el Aeropuerto Internacional de Gia Binh.



La ciudad debe invertir en transporte público, vivienda, escuelas, hospitales, parques e instalaciones culturales. Asimismo, debe impulsar una gestión urbana basada en datos y adoptar medidas eficaces para hacer frente a la contaminación en las zonas industriales, los pueblos artesanales y las cuencas fluviales.



También pidió construir un aparato administrativo eficiente y científico, orientado a las personas y al servicio de la ciudadanía, así como formar un contingente de funcionarios con visión estratégica, capacidad de gestión moderna y determinación para pensar y actuar. Al mismo tiempo, Bac Ninh debe prestar especial atención a la formación y captación de recursos humanos de alta calidad, estrechando la vinculación entre la educación y las necesidades de las empresas y las nuevas tecnologías.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita la exposición de los logros de la ciudad de Bac Ninh. (Fuente: VNA)

En particular, precisó, Bac Ninh debe aprovechar la riqueza cultural tradicional e integrar elementos como el canto folclórico Quan Ho, la pintura de Dong Ho, los pueblos artesanales, los lugares históricos y la tradición de estudio en la vida contemporánea, convirtiendo el patrimonio cultural en un recurso para impulsar las industrias culturales, el turismo y la innovación.



El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, subrayó que el desarrollo debe ir acompañado de una mejora constante de las condiciones de vida de la población, la garantía de la seguridad social y la protección del medio ambiente, sin sacrificar la salud de las personas, el entorno natural ni el futuro de las próximas generaciones en aras de un crecimiento a corto plazo.



Cada ciudadano debe desempeñar un papel activo en el proceso de desarrollo y beneficiarse de sus resultados, agregó.



Por su parte, el secretario del Comité del Partido de Bac Ninh, Nguyen Hong Thai, afirmó que la creación de la ciudad no constituye el destino final, sino el punto de partida de una nueva etapa de desarrollo.



Bac Ninh concretará estas orientaciones con el objetivo de construir una ciudad verde, inteligente, moderna, civilizada, próspera y atractiva, manteniendo al mismo tiempo una sólida identidad de la región, ratificó.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, presentó la Resolución n.º 39/2026/QH16 de la Asamblea Nacional y entregó la Orden del Trabajo de Primera Clase al Comité del Partido, al Gobierno y al pueblo de la ciudad de Bac Ninh./.