La confianza es un valioso activo y la base de asociación estratégica integral Vietnam-Japón

Hanoi (VNA) - Con motivo del 53.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Japón (21 de septiembre de 1973), el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, sostuvo en Hanoi un encuentro con la prensa para compartir información sobre las relaciones bilaterales y los avances destacados de la cooperación en los últimos tiempos.



En el encuentro, efectuado la víspera, Ito Naoki expresó su satisfacción por el fuerte y amplio desarrollo de los vínculos bilaterales en el marco de la asociación estratégica integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



Al recordar el camino recorrido conjuntamente por ambos pueblos, destacó que la confianza entre los ciudadanos y los Gobiernos de los dos países ha alcanzado un nivel muy elevado. Esta constituye, según afirmó, “lo más importante y el activo intangible más valioso” logrado por ambas partes, además de ser la base para que las nuevas generaciones continúen construyendo juntas un futuro mejor.



Al repasar algunos hitos de los intercambios culturales y educativos, el embajador señaló que el musical “Anio”, basado en una historia que refleja los vínculos históricos entre ambos países, comenzó a presentarse en la prefectura japonesa de Kanagawa y está previsto que llegue al Teatro Pho Hien de Vietnam en marzo del próximo año.



Asimismo, se inauguró oficialmente el Espacio de Intercambio Vietnam-Japón en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, con apoyo de empresas japonesas, para fomentar la investigación, los intercambios y la formación de recursos humanos de alta calidad.



En materia de cooperación económica y tecnologías estratégicas, Ito Naoki afirmó que Japón concede gran importancia y apoya las orientaciones de reforma de Vietnam. “Japón está dispuesto a coordinarse entre los sectores público y privado para ayudar al país a implementar con éxito su nuevo modelo de crecimiento”, afirmó.



En el contexto del acuerdo para reforzar la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro, ambas partes están impulsando la cooperación en semiconductores, inteligencia artificial (IA), energía, minerales críticos y seguridad alimentaria.



En el sector de los semiconductores, continúa ampliándose la cooperación internacional en investigación entre universidades de ambos países. Tras la creación de cinco grupos conjuntos de investigación el año pasado, está previsto anunciar otros 10 proyectos este otoño, con el objetivo de que Japón reciba a unos 250 estudiantes vietnamitas de doctorado.



En la Universidad Vietnam-Japón, el programa de tecnología de chips semiconductores cuenta actualmente con 106 estudiantes.



En materia de transición energética, ambos países prevén implementar 15 proyectos piloto en el marco de la Comunidad de Cero Emisiones de Asia (AZEC), centrados en particular en centrales termoeléctricas que utilizan gas natural nacional y gas natural licuado (GNL).



El embajador valoró el firme compromiso expresado por el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, durante el diálogo con la comunidad empresarial japonesa celebrado el 6 de septiembre en Hue para perfeccionar los mecanismos que garanticen la viabilidad de las inversiones a largo plazo.



En defensa y seguridad, ambas partes están implementando activamente el mecanismo de Asistencia Oficial de Seguridad (OSA) para mejorar la capacidad de aplicación de la ley en el mar. Representantes del Ministerio vietnamita de Defensa y de empresas japonesas participarán activamente en la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre.



Los intercambios entre los pueblos también registraron un fuerte crecimiento. En los primeros ocho meses de 2026, unos 505.000 vietnamitas viajaron a Japón, un aumento del 5,4%, mientras que 589.000 japoneses visitaron Vietnam, un incremento del 9,2%. Estas cifras crean una base para alcanzar el objetivo de dos millones de visitantes en ambos sentidos antes de 2030.



Asimismo, la cooperación en protección de los derechos de autor y desarrollo de las industrias culturales se ha reforzado mediante seminarios especializados organizados por la Agencia de Asuntos Culturales de Japón y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam.



Al referirse a la dimensión de las relaciones bilaterales y su papel regional, Ito Naoki expresó su esperanza de que las próximas visitas de alto nivel contribuyan a consolidar y elevar aún más la Asociación Estratégica Integral.



Al destacar la posición de Vietnam, afirmó: “Vietnam es uno de los motores de crecimiento más rápidos y un centro de desarrollo de la región. Japón valora el potencial de Vietnam y se compromete a brindarle el máximo apoyo para que desempeñe con éxito este año la presidencia del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y acoja con éxito la Cumbre de APEC 2027”./.

VNA