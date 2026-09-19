Próximo viaje de trabajo del máximo dirigente reafirma la postura responsable de Vietnam ante asuntos globales

Hanoi, 19 sep (VNA) – El viaje de trabajo que realizará el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mantener actividades bilaterales en Estados Unidos y efectuar una visita de Estado a Canadá, reafirmará la postura proactiva, constructiva y responsable de Vietnam ante asuntos globales.



Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, al hablar con la prensa sobre la importancia de esta gira, que tendrá lugar del 20 al 25 de septiembre, en un contexto internacional marcado por cambios rápidos, profundos y trascendentales.



La gira refleja la política exterior coherente de Vietnam, basada en la independencia, la autosuficiencia, el fortalecimiento interno, la multilateralización y la diversificación de las relaciones exteriores, así como en una integración internacional proactiva, activa, integral y profunda, con el objetivo de aprovechar eficazmente las condiciones y recursos favorables para abrir nuevos espacios de desarrollo nacional, resaltó.



La participación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en la 81.ª Asamblea General de la ONU, así como su importante discurso, reafirmarán el firme apoyo de Vietnam al papel central de la ONU en la cooperación multilateral y a la promoción del respeto al derecho internacional, reiteró.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante su visita a Vietnam para asistir a la ceremonia de firma de la Convención de Hanoi. (Fuente: VNA)

En esta ocasión, el líder vietnamita compartirá con dirigentes de otros países las experiencias extraídas de los 40 años de Doi moi (Renovación) de Vietnam y propondrá iniciativas prácticas para hacer frente a desafíos globales comunes, como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la gobernanza de las tecnologías clave del futuro. Esto contribuirá a consolidar aún más la reputación, la posición y el potencial del país en la arena internacional, afirmó el viceministro.



Por otro lado, el viaje de trabajo y las actividades bilaterales en Estados Unidos contribuirán a poner en práctica los entendimientos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países y a seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral de manera estable, sustantiva, eficaz y sostenible.



En cuanto a Canadá, sobre la base de las sólidas relaciones bilaterales y de los importantes avances logrados en diversos ámbitos de cooperación, se espera que la visita de Estado genere un nuevo impulso político para que los vínculos bilaterales se desarrollen de manera más sustantiva, equilibrada y eficaz, en consonancia con el potencial, las fortalezas y las necesidades de ambos países.



El diplomático destacó que Vietnam se ha consolidado como un socio altamente confiable y ha realizado contribuciones proactivas, responsables e innovadoras a los principales ámbitos de trabajo de la ONU.



Un ejemplo destacado fue la exitosa ceremonia de firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, conocida como la Convención de Hanoi, que sentó una importante base jurídica para fortalecer la cooperación internacional en materia de ciberseguridad.



“Nuestra diplomacia multilateral también ha alcanzado continuamente importantes hitos, como asumir la presidencia de la 11.ª Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP); ser reelegidos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2026-2028; y, por primera vez, presidir la 35.ª Reunión de los Estados Partes de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, declaró.



Vietnam también contribuyó a promover la adopción por parte de la ONU de una resolución que establece el 11 de junio como Día Internacional del Juego, así como la proclamación del período 2027-2036 como el “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang. (Fuente: VNA)

Además, ha recibido un amplio reconocimiento de la ONU por haber alcanzado o superado las metas correspondientes a 13 de los 20 objetivos de su Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género.



Mientras tanto, Vietnam se ha convertido en un activo contribuyente a la paz internacional y a las causas humanitarias. La imagen de los cascos azules vietnamitas, que desempeñan con valentía y dedicación sus funciones en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, se ha convertido en un símbolo vivo y noble.



El vicecanciller evaluó también la cooperación y las perspectivas de avances en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, así como entre Vietnam y Canadá. Afirmó que los logros alcanzados por Vietnam y Estados Unidos durante más de tres décadas de relaciones diplomáticas han sido integrales y sustanciales.



Ambos países han construido una base cada vez más sólida para la cooperación, sustentada en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los sistemas políticos de cada país. Al mismo tiempo, la cooperación bilateral se ha ampliado tanto en escala como en alcance a numerosos ámbitos estratégicos.



La confianza política se ha fortalecido de manera continua, y la cooperación para superar las consecuencias de la guerra constituye uno de sus aspectos más destacados. Los vínculos económicos, comerciales y de inversión se han convertido en motores de la relación, con una conectividad y complementariedad cada vez mayores.



Ambas partes están ampliando activamente la cooperación hacia nuevos ámbitos estratégicos que marcarán el futuro, como la ciencia y la tecnología, la innovación, la industria de los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la transición energética y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Canadá, tras más de medio siglo de relaciones diplomáticas y casi una década bajo el marco de la Asociación Integral, ambos países han consolidado una base cada vez más sólida para el desarrollo de sus vínculos.



Ambas partes trabajan para convertir ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación, la IA, los semiconductores, las energías limpias y el desarrollo de recursos humanos en nuevos motores de la cooperación bilateral.



Vietnam y Canadá comparten asimismo numerosos puntos de vista sobre cuestiones como el respeto al derecho internacional, la promoción del libre comercio y el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.



Sobre esta base, el vicecanciller expresó su expectativa de que el viaje contribuya de manera significativa a fortalecer y profundizar las relaciones de Vietnam con la ONU, Estados Unidos y otros socios; a impulsar unos vínculos más sustantivos y estrechos entre Vietnam y Canadá; y a reafirmar el papel de Vietnam como un país proactivo, constructivo y responsable ante los asuntos globales, que realiza contribuciones positivas a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.