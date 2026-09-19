Visita del máximo dirigente vietnamita a Canadá impulsará las relaciones bilaterales

Hanoi, 19 sep (VNA) – La próxima visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, invitado por la gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, tiene un carácter “simbólico” y constituye un “hito histórico especial” en las relaciones bilaterales, afirmó el embajador canadiense en Vietnam, Jim Nickel, al conceder una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Según el embajador, en más de 50 años de relaciones diplomáticas, será la primera visita a Canadá de un secretario general del Partido y presidente de Vietnam, por lo que se espera que dé un nuevo impulso a los vínculos entre ambos países.



Para Canadá, Vietnam no solo es un amigo de larga data, sino también un socio de gran importancia. Desde el establecimiento de la Asociación Integral en 2017, las relaciones han registrado avances significativos en numerosos ámbitos, especialmente en diplomacia, comercio, seguridad y defensa. En este contexto, Canadá considera la visita una oportunidad para estrechar los lazos bilaterales y aprovechar mejor su potencial, subrayó el embajador.



En el ámbito económico, Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá dentro de la ASEAN, y el intercambio comercial entre ambos países ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años.



Canadá presta especial atención a los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang y, al mismo tiempo, fomenta las inversiones vietnamitas en el sector energético canadiense con el objetivo de contribuir a una mayor seguridad energética y sostenibilidad.



En materia de energía y reducción de las emisiones netas a cero, ambos países comparten objetivos similares.



Según el diplomático, el 82% de la generación eléctrica de Canadá procede de fuentes limpias. Ottawa está dispuesto a compartir con Vietnam su experiencia y tecnología en ámbitos como las redes eléctricas, las energías renovables y, en particular, la energía nuclear, para apoyar la transición energética del país.



La cooperación en ciencia y tecnología constituye asimismo un ámbito con un gran potencial. Canadá cuenta con fortalezas en inteligencia artificial, computación cuántica y semiconductores, sectores que Vietnam considera prioritarios. Al mismo tiempo, empresas canadienses de las industrias aeroespacial y de fabricación de satélites buscan ampliar la cooperación con Vietnam, en paralelo con el rápido desarrollo de su sector de la aviación.



El desarrollo de los recursos humanos sigue siendo otra prioridad. Entre 2018 y 2025, Canadá concedió 233 becas a estudiantes vietnamitas en el marco del programa de Becas e Intercambios Educativos Canadá-ASEAN (SEED). El país tiene previsto mantener esta política, ampliar las oportunidades de becas para estudiantes de doctorado y reforzar los vínculos entre institutos y universidades de ambos países.



En cuanto a la reforma institucional y el entorno de inversión, el embajador Jim Nickel señaló que ambos países comparten el objetivo de fortalecer su autonomía estratégica y su resiliencia económica frente a los cambios y las perturbaciones de la economía mundial.



Destacó la importancia de diversificar los socios económicos y propuso compartir la experiencia de Canadá en materia de reforma normativa, marcos jurídicos aplicables a las instituciones financieras y sistema judicial. A su juicio, la transparencia y la previsibilidad del marco jurídico son condiciones esenciales para atraer inversiones internacionales.



En el ámbito multilateral, Canadá considera a Vietnam una importante “puerta de entrada” a la ASEAN y al Indo-Pacífico. Según el embajador, ambos países comparten intereses en la promoción de un sistema comercial basado en normas y de cadenas de suministro sostenibles.



Jim Nickel también valoró positivamente la próxima organización por parte de Vietnam de la Cumbre de la APEC de 2027 en Phu Quoc (An Giang), al considerarla una oportunidad para reforzar el papel del país en cuestiones como la transformación digital y la seguridad alimentaria. Canadá tiene previsto apoyar esta iniciativa y aprovechar la experiencia de Vietnam de cara a su propia organización de la APEC en 2029.



Según el diplomático, Vietnam también desempeña un papel activo en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y en las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Canadá y la ASEAN (ACAFTA). Una mayor coordinación en estos marcos multilaterales contribuirá a reducir la vulnerabilidad de las economías ante las fluctuaciones de la economía mundial y a promover la prosperidad común en la región, concluyó./.

VNA