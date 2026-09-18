Indonesia y Canadá impulsan aplicación del acuerdo de asociación económica

Yakarta (VNA) - Indonesia y Canadá están acelerando los esfuerzos para la plena aplicación del Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Indonesia y Canadá (ICA-CEPA), al tiempo que amplían la cooperación en los sectores de alimentos, energía, minerales críticos e inversiones.



El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, al margen de la Cumbre de Inversiones de Canadá, celebrada en Toronto, con el objetivo de promover los vínculos comerciales y de inversión bilaterales, informó la agencia de noticias indonesia ANTARA.



Airlangga celebró la conclusión del proceso de ratificación del ICA-CEPA y expresó su esperanza de que el acuerdo entre pronto en vigor, permitiendo a las empresas de ambos países aprovechar nuevas oportunidades.



Indonesia está dispuesta a convertirse en un socio estratégico de Canadá y ampliar la cooperación en ámbitos en los que ambos países cuentan con ventajas, subrayó.



Según el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, una vez que entre en vigor, se espera que el ICA-CEPA impulse la cooperación en ámbitos como la seguridad alimentaria, la energía y los minerales críticos.



Las dos partes también debatieron posibles inversiones en potasa para la producción de fertilizantes, la cooperación en petróleo y gas, así como el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles.



Indonesia propuso asimismo ampliar la cooperación bilateral en materia de energía nuclear, incluido el desarrollo de un ecosistema de reactores modulares pequeños (SMR), para apoyar su estrategia de seguridad energética a largo plazo.



Las partes también analizaron el papel de Indonesia como la mayor economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y su potencial para convertirse en uno de los principales socios de Canadá en el fortalecimiento de la presencia económica de este país norteamericano en la región del Indo-Pacífico.



La reunión tuvo lugar después de una conversación telefónica mantenida en junio entre el presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro Mark Carney, durante la cual ambos acordaron ampliar los vínculos comerciales y de inversión./.

VNA