Tiroteo en escuela secundaria deja seis muertos y 17 heridos en Filipinas

Manila (VNA) - Al menos seis estudiantes murieron y otros 17 resultaron heridos en un tiroteo ocurrido hoy en la escuela secundaria nacional de Banga, en el municipio homónimo, provincia de South Cotabato, en el sur de Filipinas, según informó el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD).



De acuerdo con el sitio de noticias filipino GMA, que citó un comunicado del DSWD, el incidente ocurrió alrededor de las 13:30, hora local. Los equipos de emergencia recibieron información sobre disparos en el recinto escolar y se desplazaron rápidamente al lugar.



Fuentes locales confirmaron que varios estudiantes heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.



La información inicial sobre el número de víctimas no fue uniforme. El gobernador de South Cotabato, Reynaldo Tamayo, confirmó inicialmente una persona muerta y cuatro heridas; posteriormente, las autoridades locales actualizaron la cifra de víctimas.



Algunos medios locales informaron que el presunto autor era un estudiante y que también resultó herido en el incidente, aunque la policía aún no ha divulgado información completa sobre el sospechoso ni sobre el posible móvil del ataque.



El Departamento de Educación de Filipinas (DepEd) informó que está coordinando con las autoridades educativas locales, el gobierno municipal y las fuerzas del orden para esclarecer el incidente. Asimismo, prepara apoyo psicológico y servicios de salud mental para los estudiantes, profesores y otras personas afectadas.

Esta entidad instó a la población a mantener la calma y abstenerse de compartir información no verificada.



Las autoridades del municipio de Banga suspendieron temporalmente las clases en todos los niveles educativos de la localidad tras el tiroteo. Las autoridades competentes continúan investigando para esclarecer las causas y circunstancias del incidente.



Este es el tercer tiroteo con víctimas ocurrido en una escuela del sur de Filipinas desde junio. El 22 de junio, dos estudiantes de la escuela secundaria nacional de San José, en la ciudad de Tacloban, abrieron fuego, causando la muerte de al menos tres estudiantes y heridas a unas 20 personas. El 18 de agosto, un estudiante que portaba dos armas de fuego mató a un compañero en la Universidad Ateneo de Zamboanga, en la ciudad homónima.



Los incidentes registrados recientemente han suscitado una creciente preocupación por la seguridad en los centros educativos de Filipinas, mientras las autoridades continúan investigando el tiroteo ocurrido en Banga./.





VNA