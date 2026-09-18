Internacional

Toyota Filipinas prevé una menor producción de vehículos ante debilidad de la demanda

Toyota Motor Philippines prevé producir unos 60.000 vehículos en 2026, por debajo del récord de 63.803 unidades de 2025, ante la débil demanda.

Manila (VNA) - Toyota Motor Philippines Corp. (TMP) prevé que su producción de vehículos disminuya en 2026 respecto al récord alcanzado el año pasado, debido a la débil demanda interna y las presiones económicas, informó el diario The Philippine Star.

Sherwin Chua-Lim, vicepresidente sénior de TMP, señaló que la empresa prevé producir alrededor de 60.000 vehículos este año, por debajo de las 63.803 unidades registradas en 2025. Atribuyó esta previsión a la debilidad de la demanda en el mercado automotor filipino.

Según datos de TMP citados por The Philippine Star, la empresa produjo 38.221 vehículos entre enero y agosto, un 10% menos que las 42.469 unidades fabricadas en el mismo período del año pasado. Actualmente, TMP ensambla tres modelos - Vios, Tamaraw e Innova - en su planta de Laguna. El Vios representó el 48% de la producción, con 18.321 unidades, seguido del Tamaraw, con 12.468, y el Innova, con 7.432.

La producción mostró señales de recuperación en julio, cuando alcanzó 6.550 unidades, frente a las 5.540 registradas un año antes. En agosto, TMP produjo 4.970 unidades, un 9,5% más que las 4.540 del mismo mes de 2025.

Pese a esta recuperación inicial, TMP señaló que la demanda continúa siendo débil debido a factores macroeconómicos. La elevada inflación ha afectado el poder adquisitivo y el gasto de los consumidores filipinos./.

VNA
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