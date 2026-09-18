Toyota Filipinas prevé una menor producción de vehículos ante debilidad de la demanda

Manila (VNA) - Toyota Motor Philippines Corp. (TMP) prevé que su producción de vehículos disminuya en 2026 respecto al récord alcanzado el año pasado, debido a la débil demanda interna y las presiones económicas, informó el diario The Philippine Star.



Sherwin Chua-Lim, vicepresidente sénior de TMP, señaló que la empresa prevé producir alrededor de 60.000 vehículos este año, por debajo de las 63.803 unidades registradas en 2025. Atribuyó esta previsión a la debilidad de la demanda en el mercado automotor filipino.



Según datos de TMP citados por The Philippine Star, la empresa produjo 38.221 vehículos entre enero y agosto, un 10% menos que las 42.469 unidades fabricadas en el mismo período del año pasado. Actualmente, TMP ensambla tres modelos - Vios, Tamaraw e Innova - en su planta de Laguna. El Vios representó el 48% de la producción, con 18.321 unidades, seguido del Tamaraw, con 12.468, y el Innova, con 7.432.



La producción mostró señales de recuperación en julio, cuando alcanzó 6.550 unidades, frente a las 5.540 registradas un año antes. En agosto, TMP produjo 4.970 unidades, un 9,5% más que las 4.540 del mismo mes de 2025.



Pese a esta recuperación inicial, TMP señaló que la demanda continúa siendo débil debido a factores macroeconómicos. La elevada inflación ha afectado el poder adquisitivo y el gasto de los consumidores filipinos./.





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