Auditoría Estatal de Vietnam refuerza su cooperación en la ASOSAI

Astaná (VNA) - Una delegación de la Auditoría Estatal de Vietnam (SAV), encabezada por su auditora estatal general adjunta Ha Thi My Dung, asistió a la 63.ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI), celebrada en Astaná, Kazajstán.



La reunión revisó las actividades realizadas desde la sesión anterior y debatió las principales orientaciones en materia de gobernanza, finanzas, fortalecimiento de capacidades, intercambio de conocimientos y preparativos para la 17.ª Asamblea de la ASOSAI, prevista para 2027.



Como miembro del Comité de Auditoría de la ASOSAI, la SAV, junto con el Tribunal de Cuentas de Irán, supervisó la elección del secretario general de la ASOSAI para el período 2027-2030 y la selección de la entidad anfitriona de la 18.ª Asamblea de la organización.



Los informes presentados en la reunión reconocieron las contribuciones de la SAV a las actividades profesionales de la ASOSAI. La SAV es una de las seis entidades fiscalizadoras miembros de la ASOSAI que participan en el Programa Global de Auditoría Cooperativa sobre medidas de adaptación al cambio climático. También participó en la séptima auditoría cooperativa del Grupo de Trabajo sobre Auditoría Ambiental, centrada en la fiscalización de los recursos minerales, y contribuyó con un artículo sobre la auditoría de la contratación pública a la edición de octubre de 2025 de la revista de la ASOSAI.



La SAV ha continuado realizando contribuciones voluntarias a los recursos comunes de la ASOSAI, apoyando las actividades de fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos de la organización.



En la reunión, My Dung afirmó que la SAV está dispuesta a seguir contribuyendo activamente a las iniciativas y actividades de la ASOSAI, cumplir sus responsabilidades como miembro del Comité de Auditoría para el período 2024-2027 y trabajar para incorporarse al Consejo Directivo de la ASOSAI. Señaló que estos esfuerzos contribuirán al fortalecimiento de la capacidad profesional y al desarrollo de la ASOSAI y de sus entidades fiscalizadoras superiores miembros.



En esta reunión, el Consejo Directivo examinó la candidatura al cargo de secretario general de la ASOSAI para el período 2027-2030, la elección de la entidad anfitriona de la 18.ª Asamblea de la ASOSAI en 2030, la admisión del Tribunal de Cuentas de Timor-Leste, el establecimiento de un Premio de la ASOSAI a la excelencia en la auditoría pública y la creación de un grupo de trabajo sobre auditoría estratégica en la era de la transformación digital.



Encuentro con la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia. (Fuente: VNA)

Al margen de la reunión, la delegación de la SAV mantuvo una sesión de trabajo con una delegación de la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia, encabezada por su vicepresidenta, Galina Izotova.



Ambas partes afirmaron que la amistad tradicional y la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia constituyen una base favorable para seguir desarrollando la cooperación entre sus respectivas entidades fiscalizadoras superiores. Acordaron impulsar una cooperación bilateral práctica, en consonancia con las necesidades de desarrollo de ambas partes.



Galina Izotova informó de que la entidad fiscalizadora rusa está centrando sus esfuerzos en la auditoría basada en datos, las herramientas analíticas y la aplicación de la inteligencia artificial. Asimismo, valoró altamente la participación activa de la SAV en las iniciativas y actividades de cooperación durante la presidencia rusa de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).



Por su parte, Ha Thi My Dung señaló que la SAV se centrará en la elaboración de su estrategia de desarrollo sectorial hasta 2035, con visión hasta 2045; la modificación de la Ley de Auditoría Estatal; la ampliación de las aplicaciones de las tecnologías de la información; y el fortalecimiento de las auditorías de desempeño de la gestión y utilización de los recursos públicos.



Propuso que la parte rusa comparta experiencias en materia de Big Data, inteligencia artificial y tecnologías digitales aplicadas a la auditoría. La SAV también reafirmó su apoyo continuo a Rusia en los marcos de cooperación bilateral y multilateral, especialmente en las iniciativas lideradas por la entidad fiscalizadora rusa.



Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre los preparativos para la próxima visita a Rusia del auditor estatal general Nguyen Huu Nghia. La parte rusa expresó su disposición a compartir experiencias en las áreas de interés de Vietnam./.