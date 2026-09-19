Vietnam y Bélgica comparten experiencias sobre cuestiones políticas

Bruselas (VNA) - Una delegación de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su vicepresidente Ta Van Ha, concluyó hoy una visita de trabajo a Bélgica, iniciada el día 15, la cual se centró en la protección de la infancia en internet, la conservación del patrimonio y el desarrollo de las industrias culturales.



En la sesión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes belga, presidida por Ismaël Nuino, los legisladores explicaron que el país combina su legislación nacional con normas de la Unión Europea (UE).



Destacan la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a evaluar riesgos, ser transparentes con sus algoritmos y controlar contenidos nocivos, y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que limita la publicidad dirigida a menores.



Ta Van Ha y otros miembros de la delegación mostraron especial interés en los mecanismos de coordinación entre los órganos legislativos y reguladores para supervisar el cumplimiento de las plataformas, así como en la forma en que Bélgica aborda cuestiones prácticas como la verificación de la edad de los usuarios y la responsabilidad de los padres.



La delegación señaló que Vietnam está perfeccionando su sistema jurídico sobre protección infantil en Internet y que las experiencias de Bélgica y la UE resultan de gran utilidad.



En la ciudad de Brujas, inscrita por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en 2000, la delegación estudió la gestión del patrimonio ante la fuerte presión turística. La ciudad recibe unos ocho millones de visitantes al año, frente a una población de poco más de 110.000 habitantes.



Las autoridades locales explicaron que la conservación está integrada con la planificación urbana, el desarrollo turístico y la protección ambiental. La ciudad controla estrictamente la arquitectura y la renovación de edificios, regula los flujos de visitantes y el acceso de vehículos, y desarrolla rutas turísticas alternativas para reducir la presión sobre el centro histórico.



Los miembros de la delegación vietnamita prestaron especial atención al equilibrio entre el aprovechamiento turístico y la preservación del espacio de vida de los residentes, un desafío que también afrontan numerosas ciudades patrimoniales de Vietnam.



En cuanto a las industrias culturales, Bélgica combina políticas públicas y mecanismos de mercado para desarrollar un ecosistema creativo. Según datos de la Comisión Europea, las industrias culturales y creativas aportan alrededor del 4-5% del PIB de la UE y generan empleo para más de ocho millones de personas.



La delegación también conoció el funcionamiento del fondo de inversión ST'ART, una institución financiera especializada que apoya a las empresas creativas mediante aportes de capital, préstamos y garantías de crédito.



En particular, el mecanismo de garantía del programa InvestEU de la UE ayuda a reducir los riesgos para las entidades financieras y ampliar el acceso al capital en un sector que suele tener dificultades para obtener financiación por los canales tradicionales.



Durante la sesión de trabajo con la Embajada de Vietnam en Bélgica, la embajadora Nguyen Huong Tra informó sobre las relaciones de cooperación entre Vietnam y Bélgica, así como con la UE. Señaló que los vínculos Vietnam-Bélgica continúan desarrollándose positivamente y que el comercio bilateral alcanzó unos 4,7 mil millones de dólares en 2025.

La delegación de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional de Vietnam, la embajadora Nguyen Huong Tra y los empleados de la embajada de Vietnam en Bélgica. (Foto: VNA)

La cooperación entre ambos Gobiernos se mantiene en ámbitos en los que Bélgica posee fortalezas, como puertos marítimos, logística, energías renovables, agricultura de alta tecnología y formación de recursos humanos.



La cooperación parlamentaria también cobra creciente importancia mediante intercambios de delegaciones y la coordinación entre los grupos de parlamentarios de amistad, lo que facilita la implementación de los acuerdos suscritos.



Respecto a las relaciones con la UE, la embajadora destacó que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) continúa siendo un pilar fundamental y resaltó el papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los Estados miembros en el proceso de ratificación de los acuerdos bilaterales.



En cuanto a la comunidad vietnamita, Nguyen Huong Tra informó que en Bélgica viven actualmente más de 13 mil vietnamitas. La comunidad, formada desde la década de 1960, mantiene una vida estable, está bien integrada en la sociedad local y conserva fuertes vínculos con Vietnam.



No obstante, la comunidad afronta desafíos, entre ellos el mantenimiento de la lengua vietnamita y la identidad cultural entre las generaciones segunda y tercera nacidas y criadas en Europa.



Ante esta situación, el embajador propuso que la Asamblea Nacional y los organismos nacionales sigan perfeccionando las políticas de apoyo a los vietnamitas en el extranjero.



Entre las prioridades figuran apoyar la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita, proporcionar materiales educativos adecuados para los niños nacidos en el extranjero, ampliar los intercambios culturales y artísticos, facilitar los trámites de nacionalidad, registro civil e inversión en el país, y establecer mecanismos para aprovechar las contribuciones de los intelectuales y empresarios vietnamitas en el extranjero al desarrollo nacional./.



