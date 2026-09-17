Inundaciones en norte dejan tres muertos y más de 16.000 viviendas anegadas

Hanoi (VNA) – Según el Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, hasta las 17:30 horas del 17 de septiembre, las lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en varias localidades han dejado tres muertos en la comuna de Da Bac, provincia de Phu Tho.



Los desastres naturales también provocaron el derrumbe de cuatro viviendas en Thanh Hoa y daños en otras 29 en Ninh Binh, Nghe An, Lao Cai, Phu Tho y Thanh Hoa. Además, 16.310 viviendas quedaron anegadas, de ellas 8.419 en Thanh Hoa, 4.787 en Ninh Binh, 2.204 en Hanoi, 749 en Nghe An y 151 en Phu Tho.



Las inundaciones también afectaron a 22.499 hectáreas de arroz, cultivos agrícolas y hortalizas. Ninh Binh registró la mayor superficie afectada, con 12.121 hectáreas, seguida de Thanh Hoa (5.450), Hanoi (3.641) y Nghe An (1.287). Asimismo, resultaron afectadas 2.172 hectáreas de otros cultivos y más de 1.175 hectáreas de zonas de acuicultura. Cerca de 2.000 metros de canales de riego sufrieron daños o deslizamientos, mientras que 15 centros educativos quedaron inundados.



En cuanto al sistema de diques, se registró un deslizamiento en un tramo del dique izquierdo del río Day, en Ninh Binh.



En Hanoi, unos 1.400 metros de diques y terraplenes en las comunas de Xuan Mai y Kieu Phu resultaron desbordados. Las autoridades locales han movilizado fuerzas para hacer frente a estas incidencias.

En la comuna montañosa de Linh Son (provincia de Thanh Hoa), las lluvias prolongadas han provocado deslizamientos de tierra. (Fuente: VNA)

El transporte también se vio afectado, con 11 puntos de deslizamiento que provocaron interrupciones en carreteras nacionales y provinciales. Entre ellos figuran cuatro puntos en la carretera nacional 15C y tres en la 217. Además, se registraron 30 puntos de inundación que obstaculizaron el tráfico. Las autoridades locales han establecido desvíos y trabajan para restablecer la circulación.



La línea ferroviaria Hanoi-Ho Chi Minh quedó especialmente afectada por una inundación de alrededor de un metro de profundidad en el tramo entre Biem Son y Do Len, por lo que los pasajeros tuvieron que continuar el viaje por carretera a través de la zona inundada.



El Comité Directivo Nacional de Defensa Civil pidió a los ministerios, organismos y localidades seguir de cerca la evolución de las lluvias y las inundaciones, especialmente en Hanoi, Ninh Binh, Thanh Hoa y Phu Tho.



Las autoridades deben acelerar las labores de recuperación, vigilar los niveles de los ríos y advertir a la población sobre el riesgo de crecidas rápidas, inundaciones profundas, riadas repentinas y deslizamientos de tierra.



También se les pidió controlar el tránsito de personas y vehículos en zonas peligrosas, preparar planes para evacuar a los residentes de áreas bajas o vulnerables y garantizar la seguridad de los sistemas de diques. Los organismos y localidades deberán mantener turnos de guardia las 24 horas para garantizar una respuesta oportuna.



Por otra parte, el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico advirtió que hasta las 23:30 horas del 17 de septiembre, las provincias de Dak Lak y Khanh Hoa seguirán registrando lluvias de entre 20 y 50 milímetros, con acumulados superiores a 80 milímetros en algunos lugares, lo que eleva el riesgo de riadas repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas.



El nivel de riesgo de desastre natural por riadas repentinas, deslizamientos y hundimientos de tierra provocados por las lluvias o los caudales se sitúa en el nivel 1.



Las autoridades meteorológicas recomendaron revisar los puntos de obstrucción de los cauces y las zonas vulnerables, y adoptar medidas preventivas para proteger a la población y las infraestructuras./.

