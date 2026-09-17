Medio ambiente

Entregan una tortuga elongada al Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang

Un ejemplar de tortuga elongada (Indotestudo elongata), especie en peligro crítico, fue entregado al centro de rescate del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang en Quang Tri.

Entregan un ejemplar de tortuga elongada (Indotestudo elongata) al Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Fauna Silvestre del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (Fuente: VNA)
Entregan un ejemplar de tortuga elongada (Indotestudo elongata) al Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Fauna Silvestre del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Comité Popular del barrio de Bac Gianh, provincia de Quang Tri, entregó un ejemplar de tortuga elongada (Indotestudo elongata) al Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Fauna Silvestre del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang para su cuidado y protección.

El animal, de unos 0,9 kilogramos, fue encontrado por residentes y fuerzas competentes del grupo residencial Quang Phuc y posteriormente entregado a las autoridades locales.

El Comité Popular de Bac Gianh emitió un aviso para que el propietario o administrador legal del ejemplar pudiera presentar los documentos correspondientes. Una vez concluido el plazo establecido, el 21 de septiembre, si no se identifica al responsable o se determina que el animal no constituye evidencia de una infracción, las autoridades decidirán su tratamiento conforme a la normativa.

Mientras se verifica y resuelve el caso, el ejemplar permanecerá en el centro del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, donde recibirá alimentación y los cuidados necesarios. Cuando se cumplan las condiciones pertinentes, se estudiará su posible devolución a su hábitat natural.

La tortuga elongada es una especie de fauna forestal rara y en peligro, incluida en el Grupo IIB conforme a la legislación vietnamita y clasificada como En Peligro Crítico (CR) en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las autoridades exhortan a la población a informar y entregar a los organismos competentes los animales silvestres encontrados, y a no capturarlos, comprarlos, venderlos, transportarlos ni mantenerlos en cautiverio por cuenta propia./.

VNA
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