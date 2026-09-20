Empresas austriacas valoran potencial y oportunidades de cooperación en Vietnam

Hanoi (VNA) – El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, mantuvo una sesión de trabajo con dirigentes de Red Bull en la ciudad de Salzburgo para analizar el potencial del mercado vietnamita, las oportunidades de ampliar las asociaciones empresariales y las perspectivas de conexión entre empresas, en un contexto de evolución positiva de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países.



El embajador fue recibido por Georg Storandt, responsable de Ventas Globales de Red Bull, y varios altos ejecutivos del grupo.



Durante el encuentro, Thai Hoang destacó las principales características del desarrollo socioeconómico de Vietnam, haciendo hincapié en el creciente tamaño de la economía, su alto grado de apertura, la mejora de la conectividad con los mercados regionales e internacionales y una integración internacional cada vez más profunda.



El diplomático señaló que Vietnam continúa mejorando su entorno de inversión y dando prioridad a proyectos de alta calidad, con un fuerte componente tecnológico, elevado valor añadido y capacidad para integrarse en las cadenas nacionales y regionales de producción y suministro.



Tras valorar la evolución de Red Bull desde una marca austriaca de bebidas energéticas hasta convertirse en una empresa de alcance mundial, Thai Hoang expresó su satisfacción por el creciente interés de la compañía en el mercado vietnamita.



Señaló que, gracias a su gran población, una estructura demográfica relativamente joven, el aumento del poder adquisitivo y un alto grado de integración económica internacional, Vietnam todavía ofrece un amplio margen para que las empresas internacionales amplíen sus operaciones.



El embajador alentó a Red Bull a aprovechar la nueva ola de inversiones de empresas europeas y austriacas en Vietnam, así como de compañías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para utilizar de manera más eficaz las oportunidades derivadas del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA).



Además de las actividades de producción y negocios, instó al grupo a fortalecer sus vínculos con socios vietnamitas y considerar la posibilidad de apoyar y acompañar actividades culturales y deportivas en Vietnam, en consonancia con su estrategia de desarrollo de marca vinculada al deporte, la creatividad y el dinamismo.



Por su parte, Storandt afirmó que los dirigentes de Red Bull valoran altamente el ritmo de desarrollo de Vietnam y su integración económica cada vez más profunda. También expresó su impresión por la conectividad del país con los mercados regionales e internacionales.



Según Storandt, Vietnam se está convirtiendo en un mercado con un potencial considerable para la industria de las bebidas energéticas. El representante de Red Bull manifestó su confianza en las perspectivas de desarrollo del mercado vietnamita y señaló que el grupo espera seguir buscando y ampliando sus vínculos con socios vietnamitas para explorar oportunidades concretas de cooperación.



Fundada en Austria por Dietrich Mateschitz en 1984, Red Bull registró ingresos superiores a 12.000 millones de euros, equivalentes a unos 13.790 millones de dólares, en 2025. Actualmente, el grupo cuenta con un socio para la comercialización de su marca en Tailandia, uno de sus mercados importantes en el Sudeste Asiático.



En el encuentro, ambas partes coincidieron en que aprovechar de manera más eficaz las oportunidades derivadas del EVFTA es importante para impulsar los vínculos económicos entre Vietnam y los Estados miembros de la Unión Europea, incluida Austria. Se espera que una mayor conexión empresarial contribuya a ampliar la cooperación comercial y de inversión y, al mismo tiempo, abra nuevas áreas de colaboración.



La reunión tuvo lugar en un contexto de evolución positiva de las relaciones comerciales y de inversión entre Vietnam y Austria. Ambos países también están preparando actividades para conmemorar en 2027 el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que aportará un nuevo impulso a la cooperación bilateral, en la que los vínculos económicos, comerciales y de inversión, así como los intercambios entre los pueblos, siguen siendo ámbitos importantes.



Thai Hoang afirmó que la Embajada de Vietnam en Austria está dispuesta a actuar como puente, apoyando a las empresas de ambos países en la exploración de mercados, el intercambio de información y la conexión con socios, contribuyendo así a convertir el potencial de cooperación entre Vietnam y Austria en proyectos y resultados concretos./.

VNA