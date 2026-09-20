Economía

Comercio electrónico abre nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores en Vietnam

El comercio electrónico abre nuevas oportunidades para los jóvenes vietnamitas, con énfasis en tecnología, cumplimiento legal y desarrollo empresarial sostenible.

Evento de ventas en directo organizado por una empresa en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)
Evento de ventas en directo organizado por una empresa en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El comercio electrónico está abriendo nuevas oportunidades de emprendimiento para los jóvenes vietnamitas al reducir significativamente las barreras relacionadas con el capital, los locales comerciales y el acceso al mercado.

Para que estas oportunidades se conviertan en medios de vida sostenibles, se considera fundamental pasar de una mentalidad de venta a pequeña escala a modelos de negocio profesionales, en cumplimiento de la legislación y con la aplicación de tecnologías modernas.

Con el objetivo de sentar las bases para un mercado transparente, la Ley de Comercio Electrónico de 2025, en vigor desde el 1 de julio de 2026, junto con el Decreto N.º 248/2026/ND-CP, establece requisitos más estrictos en materia de autenticación de los sujetos participantes, control de las mercancías y protección de los derechos de propiedad intelectual.

Según Nguyen Huu Tuan, director del Centro de Desarrollo del Comercio Electrónico y Tecnología Digital (eComDX), dependiente del Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital del Ministerio de Industria y Comercio, las competencias en comercio electrónico constituyen actualmente una capacidad esencial que permite a los jóvenes buscar activamente empleo y emprender.

Huu Tuan subrayó que los jóvenes deben mejorar sus capacidades de gestión, cumplir las obligaciones tributarias, proteger los datos personales y saber aprovechar la inteligencia artificial (IA) para crear nuevos valores.

La experiencia de la implementación de programas de apoyo como “MegaLive Thanh nien”, desarrollado conjuntamente por eComDX, TikTok Shop, SYS Vietnam y MCN DAKE, demuestra resultados positivos al conectar las plataformas digitales con empresas y creadores de contenido.

Al evaluar este modelo, Bui Huy Hoang, subdirector de eComDX, señaló que su principal valor no reside únicamente en las ventas, sino también en ayudar a los jóvenes a adquirir experiencia práctica en la gestión de tiendas en línea, la realización de transmisiones en directo y el desarrollo profesional de marcas.

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Nguyen Lam Thanh, representante de TikTok Vietnam, comparte la estrategia de la plataforma para apoyar el emprendimiento juvenil. (Fuente: Bnews)

Mientras tanto, Nguyen Lam Thanh, representante de TikTok en Vietnam, afirmó que el papel de las plataformas digitales es cada vez más evidente a la hora de ampliar el espacio empresarial y ayudar a los jóvenes a acceder a mercados más amplios.

Con miras a un desarrollo sostenible, el ecosistema de emprendimiento digital está conectando a jóvenes con conocimientos tecnológicos con cooperativas y productos locales del programa OCOP (Cada comuna, un producto) para ampliar las vías de comercialización de los productos agrícolas vietnamitas.

Asimismo, el modelo “Tram Xanh Thanh nien” (Estación verde de jóvenes), investigado por eComDX en coordinación con SYS Vietnam, ha supuesto un nuevo avance en la integración de la transformación digital con la transición ecológica, con miras a formar una nueva generación de jóvenes emprendedores capaces de dominar la tecnología, cumplir la legislación y participar más profundamente en la economía digital./.

#Vietnam #comercio electrónico #emprendimiento juvenil
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