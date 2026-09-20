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Vietnam pondrá en funcionamiento la Plataforma nacional de gestión de emergencias extrahospitalarias en 2027

El Primer Ministro aprobó el proyecto “Desarrollo del sistema de emergencias extrahospitalarias para el período 2026-2030”, cuyo objetivo es construir y desarrollar un sistema integral y moderno, que garantice la recepción, atención y coordinación oportuna de las emergencias.

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VNA
#Vietnam #gestión de emergencias extrahospitalarias
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