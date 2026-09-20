Prensa chilena: Vietnam, factor activo y proactivo en la ASEAN



Buenos Aires (VNA) – Vietnam es un miembro activo y proactivo, con un papel cada vez más importante en el proceso de integración y construcción de la Comunidad de la ASEAN, así como en el mantenimiento del equilibrio geoestratégico en la región, afirmó el diario chileno SurAndino en un reciente artículo.



SurAndino publicó un artículo de Luis Lizama Barrientos, especialista del Centro de Estudios para la Democratización del Conocimiento (CEDECON) de Chile, sobre las contribuciones de Vietnam después de más de 30 años de su incorporación a la ASEAN.

Según el autor, la adhesión de Vietnam a la ASEAN el 28 de julio de 1995, como séptimo miembro y primer país de Indochina en incorporarse a la organización, constituyó un punto de inflexión importante en su política exterior y contribuyó a una mayor integración del país en la región.

En más de tres décadas de participación en la ASEAN, Vietnam ha ejercido en tres ocasiones la presidencia de la organización y ha realizado importantes contribuciones a etapas clave de su desarrollo.

Solo tres años después de su ingreso, Vietnam acogió en Hanoi, en 1998, la VI Cumbre de la ASEAN, en un contexto marcado por el grave impacto de la crisis financiera asiática.

La cumbre aprobó el Plan de Acción de Hanoi y la Declaración sobre la reducción de la brecha de desarrollo, contribuyendo a fortalecer la cooperación y la capacidad de recuperación de la ASEAN.

El autor destaca especialmente el papel de Vietnam en el impulso de la ASEAN desde la visión hacia la acción. Durante su presidencia de la ASEAN en 2010, Vietnam contribuyó a promover la ampliación de la Cumbre de Asia Oriental, con la participación de Estados Unidos y Rusia, y al establecimiento de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Ampliada (ADMM+), reforzando así el papel de la ASEAN en la arquitectura de seguridad regional.

En 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, Vietnam volvió a demostrar su papel de coordinación al proponer importantes iniciativas, entre ellas el Fondo de Respuesta de la ASEAN frente a la COVID-19, la Reserva Regional de Suministros Médicos y el Marco de Recuperación Integral de la ASEAN.

Según el autor, estas iniciativas demostraron la capacidad de Vietnam para proponer respuestas comunes ante desafíos de alcance regional.

El artículo también destaca la contribución de Vietnam al proceso de consolidación de una ASEAN de diez miembros.

Vietnam impulsó activamente la incorporación de Laos, Myanmar y Camboya a la organización, contribuyendo a hacer realidad el objetivo de construir una ASEAN que abarque toda la región del Sudeste Asiático, continental e insular.

Asimismo, Vietnam participó en la elaboración de importantes documentos que han configurado el futuro de la ASEAN, entre ellos la Carta de la ASEAN de 2007, la Visión de la Comunidad ASEAN 2025 y la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.

Según Luis Lizama Barrientos, una de las contribuciones destacadas de Vietnam es su capacidad para promover el consenso dentro de la ASEAN.

El autor describe a Vietnam como un miembro con un papel de conexión, que contribuye a “reconciliar las diferencias y ampliar los puntos de consenso” entre los países miembros.

Se trata de un factor especialmente importante para una organización integrada por países con diferentes niveles de desarrollo, intereses y posiciones estratégicas.

Vietnam también constituye un importante motor de la integración económica de la ASEAN.

El artículo señala que el comercio entre Vietnam y la ASEAN se ha multiplicado casi por 25, pasando de 3,26 mil millones de dólares en 1995 a 83,6 mil millones de dólares en 2024.

Actualmente, la ASEAN es el cuarto mayor mercado de exportación y la tercera mayor fuente de importaciones de Vietnam. A través de la ASEAN y de acuerdos comerciales regionales, entre ellos la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), Vietnam ha ampliado considerablemente sus redes económicas y comerciales con socios dentro y fuera del Sudeste Asiático.

En el ámbito de la seguridad regional, Vietnam, junto con Filipinas, figura entre los países que promueven regularmente la cuestión del Mar del Este en la agenda de la ASEAN.

Vietnam apoya la aplicación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), impulsa las negociaciones sobre el Código de Conducta (COC) y subraya la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) como base jurídica para resolver pacíficamente las disputas.

El autor también destaca el papel de Vietnam en las relaciones exteriores de la ASEAN. Vietnam ha desempeñado el papel de coordinador de las relaciones de la ASEAN con importantes socios como China, la Unión Europea (UE), India, Japón y Corea del Sur, y actualmente coordina las relaciones ASEAN-Reino Unido y ASEAN-Nueva Zelanda para el período 2024-2027.

En 2024, Vietnam también impulsó la creación del Foro del Futuro de la ASEAN, proporcionando un nuevo espacio para que los países intercambien puntos de vista sobre cuestiones estratégicas y el futuro de la región.

Desde una perspectiva geopolítica, Luis Lizama Barrientos considera que la ASEAN permite a Vietnam reforzar su “autonomía estratégica”, al proporcionar una plataforma para mantener relaciones con grandes potencias como China, Estados Unidos y Rusia sin depender completamente ni alinearse con ninguna de ellas.

El artículo fue publicado en el periódico SurAndino. Fuente: VNA



El autor relaciona este enfoque con el concepto de “diplomacia del bambú” de Vietnam: firmeza en la defensa de los intereses nacionales y flexibilidad en las relaciones exteriores.

Según el artículo, para Vietnam, la ASEAN constituye un pilar central de su política exterior multilateral y un importante puente hacia la integración internacional; mientras que, para la ASEAN, Vietnam es un miembro dinámico en el ámbito económico, activo diplomáticamente y con un papel importante en el impulso de la unidad, la cohesión y la centralidad de la organización.

De cara a la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, el autor considera que Vietnam puede seguir desempeñando un papel destacado en ámbitos como la conectividad regional, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la transformación digital y el desarrollo de la economía verde, contribuyendo así al objetivo de construir una ASEAN “resiliente, innovadora, dinámica y centrada en las personas”./.