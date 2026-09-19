Política

Máximo dirigente envía carta a los niños con motivo del Festival del Medio Otoño

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, envía una carta a los niños vietnamitas con motivo del Festival del Medio Otoño 2026 y les desea salud, alegría y un futuro lleno de oportunidades.

Ambiente festivo y cálido en la celebración del Festival del Medio Otoño entre los alumnos de los centros educativos especializados de Hanoi. (Fuente: VNA)
Ambiente festivo y cálido en la celebración del Festival del Medio Otoño entre los alumnos de los centros educativos especializados de Hanoi. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Con motivo del Festival del Medio Otoño de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, dirigió hoy una carta a los niños vietnamitas residentes en el país y en el extranjero, así como a los menores extranjeros que viven en el país indochino.

En su misiva, expresó sus sentimientos más afectuosos a todos los niños vietnamitas, tanto dentro como fuera del país, y a los menores extranjeros residentes en Vietnam, con el deseo de que cada Festival del Medio Otoño deje en sus corazones recuerdos hermosos e inolvidables.

“Hoy en día, los niños de todas las regiones del país disfrutan de mejores condiciones de vida. Ya crezcan en ciudades bulliciosas o en aldeas remotas, en las zonas fronterizas o en las islas, todos los niños tienen derecho a una infancia en paz, a estudiar, a recibir protección y a crecer rodeados de cariño. Siempre presto especial atención a los niños que viven en zonas remotas, apartadas, fronterizas e insulares, así como en las regiones habitadas por minorías étnicas y en aquellas que aún afrontan numerosas dificultades. Que ningún niño se vea privado de cuidados y que ninguna circunstancia les arrebate la alegría ni los sueños inocentes de la infancia”, señaló en su carta.

Precisó que el país deposita su confianza en esta generación de niños, futuros ciudadanos y constructores de la nación. Les instó a ser buenos hijos y alumnos y a seguir las cinco enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh: respetar a los abuelos, padres y profesores y mostrarles cortesía y gratitud; ser solidarios y bondadosos con los amigos; estudiar con diligencia; cuidar su salud; cultivar la bondad y el amor a la Patria, y esforzarse constantemente por progresar.

El máximo dirigente expresó su confianza en que, con el cariño y el sentido de responsabilidad de sus familias, profesores y de toda la sociedad, los niños crecerán, aprenderán muchas cosas útiles y buenas, realizarán buenas acciones, continuarán la obra de las generaciones anteriores y contribuirán a construir sus localidades y Vietnam.

Con este motivo, transmitió a todos los niños sus más afectuosos sentimientos y les deseó buena salud, que sean buenos y estudiosos, y que disfruten de un Festival del Medio Otoño lleno de alegría, significado y recuerdos inolvidables, con confianza en las cosas hermosas que les depara el futuro./.

VNA
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