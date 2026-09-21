Parlamento vietnamita propone aplicar tarifas eléctricas minoristas según franjas horarias

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam continuó esta mañana su sexta reunión con debates sobre los proyectos de legislaciones que modifican y complementan varios artículos de la Ley de Electricidad y la de Prevención y Lucha contra los Efectos Nocivos del Tabaco.



Propuesta de aplicar tarifas eléctricas minoristas según franjas horarias



El proyecto de Ley de Electricidad consta de tres artículos, que modifican y complementan principalmente disposiciones sobre las políticas de desarrollo del sector eléctrico, planificación e inversión, energías renovables, concesión de licencias para actividades eléctricas, mercado y operación del sistema eléctrico, compraventa de electricidad, tarifas, protección de infraestructuras y seguridad eléctrica.



En particular, en cuanto al mecanismo tarifario, el borrador propone aplicar, cuando las condiciones técnicas lo permitan, tarifas eléctricas minoristas diferenciadas para horas pico, horas valle y horas normales a los clientes residenciales. Asimismo, atribuye al Ministro de Industria y Comercio la competencia para aprobar el marco de precios de la electricidad en el mercado mayorista.



El proyecto también incorpora una disposición transitoria sobre la estructura de las tarifas minoristas aplicables a los establecimientos de alojamiento turístico, en línea con la orientación de eliminar gradualmente los subsidios cruzados en las tarifas eléctricas establecida en la Resolución N.º 70-NQ/TW.



En cuanto a los precios de los servicios eléctricos, el documento aclara los precios de los contratos de compraventa de electricidad para determinados tipos de generación y modifica y complementa el mecanismo de tarifas de apoyo e incentivos a la inversión para proyectos de energías renovables, nuevas energías, sistemas de almacenamiento y otros servicios eléctricos.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la sesión. (Foto: VNA)

Según el informe de evaluación preliminar, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente coincidió básicamente con el principio de que las tarifas eléctricas deben reflejar costos razonables y válidos, facilitar la movilización de recursos para la inversión, eliminar gradualmente los subsidios cruzados y contribuir al desarrollo de un mercado eléctrico competitivo. El órgano examinador sugirió evitar que la totalidad de los riesgos de inversión y comerciales recaiga sobre el Estado, los compradores o los usuarios finales de electricidad.



En cuanto a la eliminación de los subsidios cruzados, la Comisión pidió precisar su alcance, los sujetos afectados y la hoja de ruta, diferenciándola de las políticas de apoyo directo a los hogares pobres, los beneficiarios de políticas sociales y las zonas con dificultades.



También consideró necesario aclarar las fuentes de financiación, modalidades y plazos para que el Estado compense los costos razonables cuando las tarifas de venta de electricidad no puedan ajustarse oportunamente, a fin de evitar interpretaciones que impliquen la generación automática de obligaciones para el presupuesto estatal.



En sus conclusiones, Nguyen Hong Dien, vicepresidente de la Asamblea Nacional, pidió revisar cuidadosamente el alcance de las modificaciones para garantizar que las políticas propuestas cuenten con bases políticas, jurídicas y prácticas suficientes.



Asimismo, solicitó evaluar plenamente el impacto de las nuevas disposiciones sobre el desarrollo del sector eléctrico y las tarifas, especialmente en relación con las energías renovables, nuevas energías, energía eólica marina, sistemas de almacenamiento y el mercado eléctrico, con el objetivo de establecer un marco jurídico transparente, estable y previsible.



Evaluar la reducción de trámites en la producción y comercialización de tabaco



El mismo día, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de Ley por la que se modifican y complementan varios artículos de la Ley de Prevención y Lucha contra los Efectos Nocivos del Tabaco.



El borrador incorpora la prohibición de producir, comercializar, almacenar, transportar, exportar, importar, poner en tránsito, importar temporalmente, reexportar, transbordar, ocultar y utilizar cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y otros artículos de tabaco.



También prohíbe la fabricación, compraventa, exportación e importación de equipos, componentes y líquidos utilizados para elaborar dichos productos, así como la exhibición de productos de tabaco.



La Comisión de Cultura y Asuntos Sociales propuso seguir perfeccionando las definiciones de “cigarrillo electrónico” y “producto de tabaco calentado”, a fin de garantizar claridad y precisión y facilitar la identificación de los productos sujetos a prohibición.



El Comité Permanente de la Asamblea Nacional solicitó revisar las disposiciones relativas al acceso de los menores de 18 años al tabaco, las zonas donde está prohibido fumar y los métodos y lugares de venta, especialmente las operaciones en entornos digitales y los mecanismos de verificación de la edad de los compradores.



En particular, exigió evaluar exhaustivamente la reducción de trámites administrativos, las condiciones para la inversión y las actividades comerciales, así como los instrumentos de gestión sustitutivos aplicables a la producción y comercialización de tabaco. El objetivo es garantizar que la simplificación de procedimientos no reduzca la eficacia de la gestión estatal, especialmente la capacidad de controlar el volumen de producción, el suministro y las actividades comerciales relacionadas con el tabaco.



Durante la sesión matutina, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional también formuló sus opiniones sobre el proyecto de Ley sobre donación, extracción, trasplante de tejidos y órganos humanos y donación y extracción de cadáveres (modificada)./.