Viceprimer ministro insta a revisar a fondo el proyecto de Ley de Tierras

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió hoy una reunión con varios ministerios y organismos para examinar el proyecto de Ley de Tierras (enmendada), en la cual pidió revisar y evaluar cuidadosamente sus disposiciones para garantizar su viabilidad y eficacia.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se ha completado el expediente del proyecto y se han recabado opiniones de ministerios, organismos, administraciones locales, empresas, organizaciones y grupos afectados. También se han estudiado las observaciones del Ministerio de Justicia, del Frente de la Patria de Vietnam y de los diputados de la Asamblea Nacional durante el la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



La cartera revisó 64 leyes y códigos relacionados, además de las directrices del Partido y los documentos normativos pertinentes. Asimismo, coordinó con los ministerios de Construcción y Finanzas para armonizar las disposiciones sobre tierras, vivienda, negocios inmobiliarios, financiación y precios del suelo. El expediente fue completado para su presentación al Gobierno, y se remitió al Ministerio de Seguridad Pública para consultar a la población mediante la plataforma VNeID.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung habla en la reunión. Foto: VNA

El borrador, elaborado conforme al nuevo enfoque legislativo de la Resolución 66-NQ/TW del Buró Político, establece que la ley regulará cuestiones marco y principios generales, mientras que los asuntos sujetos a cambios frecuentes serán desarrollados por el Gobierno y las autoridades competentes. Consta de 13 capítulos y 115 artículos, frente a los 16 capítulos y 260 artículos de la ley de 2024.



El proyecto comprende siete grupos de políticas: planificación y planes de uso del suelo; asignación, arrendamiento y cambio de finalidad de uso; indemnizaciones, ayudas, reubicación y recuperación de tierras; mecanismos financieros y precios del suelo; derechos, obligaciones y regímenes de uso; reforma administrativa, transformación digital y descentralización; e inspección, supervisión, sanción de infracciones y prevención de la corrupción y el despilfarro.



Durante la reunión, los representantes debatieron cuestiones relativas a las competencias de gestión estatal de las tierras, la formalización notarial y certificación de documentos, la deducción de las indemnizaciones y ayudas adelantadas por los promotores de proyectos, así como la recuperación de terrenos para el desarrollo socioeconómico en aras del interés nacional y público.



Al concluir, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó que la ley tendrá un impacto profundo e integral en la vida social. Instó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a coordinarse estrechamente con los organismos pertinentes para revisar las disposiciones que figurarán en la ley y aquellas que se desarrollarán mediante decretos.



También pidió estudiar cuidadosamente las cuestiones que aún generan opiniones divergentes, entre ellas la determinación de los precios del suelo, los terrenos utilizados como forma de pago en proyectos de construcción-transferencia (BT) y la aplicación de una planificación unificada.



Encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que continúe trabajando con las entidades competentes para alcanzar consensos y completar el proyecto, garantizando su viabilidad y eficacia y minimizando las dificultades durante su aplicación./.



