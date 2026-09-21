Comunidad vietnamita actúa como puente práctico entre Vietnam e India, según diplomático

Nueva Delhi (VNA) - La comunidad vietnamita en la India puede desempeñar un papel de puente práctico entre ambos países, contribuyendo a estrechar los vínculos entre sus pueblos y generando nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología y la educación, afirmó el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh.



El embajador hizo estas declaraciones durante un encuentro celebrado el 20 de septiembre con vietnamitas residentes, estudiantes y trabajadores en el estado de Tamil Nadu, tras la promulgación de la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los asuntos de los vietnamitas en el extranjero.



La reunión permitió a la Embajada de Vietnam conocer de primera mano las inquietudes de la comunidad y debatir medidas para movilizar los recursos de los vietnamitas en el extranjero, fortalecer sus vínculos con la patria y contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales.



Al informar a la comunidad sobre la situación del país, Trinh Minh Manh señaló que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por una creciente demanda de crecimiento económico, innovación, transformación digital, desarrollo de una economía verde, formación de recursos humanos de alta calidad e integración internacional.



Las relaciones entre Vietnam e India también han cobrado un nuevo impulso, indicó. En este sentido, destacó que durante la visita de Estado a India realizada en mayo por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, ambas naciones elevaron sus vínculos al nivel de asociación estratégica integral reforzada, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares para 2030 y situar la ciencia y la tecnología como uno de los pilares de las relaciones bilaterales.



Asimismo, mencionó la reciente visita del primer ministro Le Minh Hung a Nueva Delhi para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS y desarrollar actividades bilaterales.



El embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, interviene en el encuentro. (Foto: VNA)



Estos intercambios de alto nivel han abierto nuevas oportunidades de cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la energía, la industria farmacéutica, la educación y los intercambios entre los pueblos, señaló y subrayó además que los vietnamitas en el extranjero constituyen una parte inseparable de la nación, tal como reafirma la Resolución N.º 23-NQ/TW, del 2 de agosto de 2026.



Según el diplomático, los expertos y científicos pueden compartir conocimientos y facilitar la cooperación científica y tecnológica; los empresarios, conectar empresas, inversiones y mercados; y los estudiantes y jóvenes, contribuir a proyectar una imagen positiva de Vietnam y difundir su cultura. Por su parte, las familias pueden desempeñar un papel importante en la preservación de la lengua y la cultura vietnamitas, así como en el apoyo a sus compatriotas.



Asimismo, afirmó que brindar asistencia a los ciudadanos vietnamitas en cuestiones relacionadas con trámites legales, estudios, empleo, vida cotidiana y situaciones de emergencia sigue siendo una tarea prioritaria de la embajada, y animó a la comunidad a considerarla una fuente de apoyo y confianza.



Vu Thu Nga, una residente vietnamita en Chennai, señaló que los miembros de la comunidad pueden contribuir respetando las leyes locales, integrándose en la sociedad india, preservando la lengua y la cultura de Vietnam y dando a conocer el país entre sus amigos indios. También pueden ayudar a conectar a empresas, universidades y expertos de India con Vietnam, generando nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.



El encuentro contribuyó asimismo a fortalecer los vínculos dentro de la comunidad vietnamita en India, cada vez más diversa, promoviendo su papel en la diplomacia entre los pueblos y favoreciendo unas relaciones más estrechas, sólidas y prácticas entre Vietnam e India./.