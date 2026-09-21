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Nuevas perspectivas para la cooperación Vietnam-Canadá en ciencia, tecnología e innovación

Vietnam y Canadá buscan ampliar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, con énfasis en inteligencia artificial, tecnología cuántica, energía limpia y sector aeroespacial.

Nuevas perspectivas para la cooperación Vietnam-Canadá en ciencia, tecnología e innovación

Ottawa (VNA) - Vietnam y Canadá cuentan con nuevas oportunidades para profundizar su cooperación en ciencia, tecnología e innovación, pasando de proyectos puntuales a programas capaces de generar productos y valor económico concreto, afirmó el profesor asociado Vu Viet Hung, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial del Real Colegio Militar de Canadá.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) antes de la visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, Viet Hung, quien también preside la Red de Expertos y Científicos Vietnamitas en Canadá (CVSE), señaló que ambos países conceden una importancia creciente a la inteligencia artificial (IA), las tecnologías cuánticas, las energías limpias y la industria aeroespacial. Vietnam podría, en una primera etapa, profundizar la cooperación en dos ámbitos: las aplicaciones de la IA y las tecnologías aeroespaciales.

En el ámbito de la IA, Vietnam no necesariamente debería buscar desarrollar de inmediato modelos de gran escala, sino que podría priorizar la aplicación y comercialización de estas tecnologías. Canadá cuenta con un ecosistema de investigación en IA desarrollado, mientras que Vietnam dispone de un mercado amplio para su aplicación, gracias a una economía dinámica, una población joven y unos recursos humanos en el sector tecnológico en expansión.

La complementariedad entre las capacidades canadienses de investigación y tecnología y la potencialidad vietnamita de despliegue podría, por tanto, abrir perspectivas prometedoras de cooperación, agregó.

En una primera etapa, podrían priorizarse las aplicaciones de software de IA, o "IA virtual", en ámbitos que permitan un despliegue rápido. La "IA física", integrada en robots, sensores, materiales y sistemas de producción, también presenta un importante potencial, pero requiere mayores inversiones de capital, más tiempo y un desarrollo coordinado de diversos sectores tecnológicos.

La industria aeroespacial constituye otro ámbito al que Vietnam debería prestar especial atención. Según el experto, este sector está cada vez más vinculado con las comunicaciones, la observación de la Tierra, la gestión de los recursos, la seguridad y la defensa, así como con la autonomía tecnológica de los países. Canadá cuenta con una industria aeroespacial desarrollada y busca ampliar sus relaciones tecnológicas y sus mercados. Vietnam podría así acceder a productos y tecnologías civiles, al tiempo que participa progresivamente en la investigación, la formación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de tecnologías de doble uso.

Más allá de los sectores prioritarios, Viet Hung subrayó la necesidad de establecer mecanismos que permitan transformar los resultados de la investigación en productos y valor económico. Casi una década después del establecimiento de la asociación integral en 2017, los cambios geopolíticos, la reestructuración de las cadenas de suministro y la voluntad de diversificar los socios crean, a su juicio, condiciones favorables para profundizar las relaciones bilaterales, en las que la ciencia y la tecnología podrían convertirse en un pilar.

Propuso estudiar, en particular, un mecanismo de cofinanciación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, por ejemplo, mediante la vinculación entre la Fundación Nacional de Vietnam para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED) y el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC), o mediante la creación de un programa Vietnam-Canadá de financiación de la innovación que reúna a institutos de investigación, universidades y empresas.

También recomendó programas de innovación con la participación directa de las empresas, la creación de centros conjuntos universitarios y de investigación en determinados ámbitos estratégicos, así como medidas financieras, fiscales y de apoyo al mercado destinadas a empresas y start-ups tecnológicas que participen en la cooperación bilateral.

Por último, la Red de Expertos y Científicos Vietnamitas en Canadá podría desempeñar un papel de puente entre los organismos públicos, las universidades, los institutos de investigación y las empresas de ambos países. Según Vu Viet Hung, estos expertos podrían participar desde la fase de diseño de los programas y la identificación de los ámbitos de cooperación hasta la conexión de los equipos de investigación y la ejecución de proyectos concretos.

Si el impulso político derivado de los contactos de alto nivel se traduce en mecanismos de cooperación duraderos, la ciencia, la tecnología y la innovación podrían superar así el marco de los intercambios académicos y los proyectos puntuales para convertirse en un pilar concreto de las relaciones entre Vietnam y Canadá, generando productos, empresas y valor económico para ambos países./.

VNA
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