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Ciudad vietnamita busca estrechar vínculos con Corea del Sur en tecnología e innovación

Da Nang intensifica la cooperación con Corea del Sur en inteligencia artificial, semiconductores, energía verde y ciudades inteligentes

El presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)
El presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) – Da Nang está intensificando la cooperación con Corea del Sur en los ámbitos de la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la energía verde y la construcción de ciudades inteligentes, con el objetivo de convertir la tecnología y la innovación en un nuevo motor de crecimiento de esta ciudad del centro de Vietnam.

El mensaje se transmitió durante un seminario titulado "Cooperación futura Da Nang-Corea del Sur 2026: Descubrir Da Nang, conectar nuevas oportunidades", celebrado el 19 de septiembre en Seúl. El evento contó con la participación del embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho; el presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung; el cónsul general de Corea del Sur en Da Nang, Han Jung Il, así como representantes de organizaciones y empresas tecnológicas surcoreanas.

En su intervención, Vu Ho señaló que los vínculos entre Da Nang y Corea del Sur deben pasar de la amplitud a la profundidad, situando la ciencia y la tecnología en el centro de la cooperación.

La expansión del espacio urbano y de la superficie de Da Nang desde 2025 ha generado nuevas oportunidades, pero también ha planteado desafíos de gestión, afirmó, al tiempo que destacó el valor de los conocimientos especializados y la experiencia de Corea del Sur.

El embajador agregó que, como destino predilecto de los turistas surcoreanos, la ciudad también puede aprovechar el turismo como puente para profundizar los vínculos culturales y empresariales entre ambos países.

Por su parte, Nguyen Manh Hung afirmó que Da Nang considera a Corea del Sur uno de sus principales socios estratégicos y está movilizando recursos para lograr avances decisivos en los sectores de alta tecnología. Añadió que la ciudad está dando prioridad a la cooperación en inteligencia artificial, fabricación de semiconductores, energía verde y construcción de ciudades inteligentes, así como en educación, formación de recursos humanos altamente cualificados, inversión y comercio.

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En el seminario (Fuente: VNA)

Da Nang se compromete a mejorar su entorno de inversión, establecer conexiones de manera proactiva y apoyar a las empresas durante toda la ejecución de sus proyectos, impulsar la transformación digital en las actividades de gestión estatal y aplicar políticas preferenciales, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones posibles para atraer proyectos de alta tecnología y elevado valor añadido, señaló.

La ciudad también destacó sus ventajas en materia de infraestructuras, incluidas sus instalaciones logísticas, el espacio destinado al desarrollo de semiconductores en el Parque de Alta Tecnología de Da Nang y los terrenos disponibles para el proyecto del Centro Financiero Internacional.

Según el Departamento de Ciencia y Tecnología de Da Nang, la cobertura de la red 5G alcanza el 98% de la ciudad, lo que constituye una sólida base para las aplicaciones de las ciudades inteligentes y el desarrollo de un ecosistema de innovación más amplio.

Por parte surcoreana, Son Ha Eun, presidenta de la Asociación de Ciencia y Tecnología de Inteligencia Artificial y Cadena de Bloques de Corea del Sur, presentó una visión para ayudar a Da Nang a evolucionar de un centro turístico a un centro regional de inteligencia artificial y transformación digital.

Se propusieron tres prioridades de cooperación: la transferencia de tecnologías avanzadas para la administración inteligente y la biotecnología; el desarrollo de una plataforma digital basada en la experiencia de la superaplicación BumTalk para apoyar a los pequeños comerciantes; y el fortalecimiento de los vínculos entre universidades e institutos de investigación para formar personal especializado.

Representantes del sector educativo surcoreano también destacaron las oportunidades de intercambio estudiantil y describieron el momento actual de la cooperación como un "gran regalo" para ambas partes.

Durante el debate, los dirigentes de Da Nang respondieron a las preguntas de empresas emergentes surcoreanas de los sectores de la inteligencia artificial y los semiconductores, y se comprometieron a ofrecer incentivos fiscales, apoyo para los costes de alquiler de terrenos y asistencia directa en los procedimientos administrativos.

El seminario concluyó con la firma de dos memorandos de entendimiento sobre el desarrollo de semiconductores y del ecosistema de inteligencia artificial en Da Nang, lo que supone un paso adelante para convertir los compromisos de cooperación bilateral en proyectos y programas concretos./.

VNA
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