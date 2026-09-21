Economía

Vietnam, un destino atractivo para la inversión italiana

Vietnam ofrece nuevas oportunidades a empresas y talento italianos en infraestructura, ferrocarriles, movilidad inteligente y logística integral.

El sistema logístico portuario crea oportunidades para promover con fuerza la cooperación bilateral entre Italia y Vietnam. (Foto: VNA)
El sistema logístico portuario crea oportunidades para promover con fuerza la cooperación bilateral entre Italia y Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam se consolida como un destino de gran atractivo para la inversión y el talento italiano, impulsado por numerosas oportunidades ligadas a su plan de desarrollo económico y a sus ambiciosos proyectos de infraestructura.

De acuerdo con la agencia ANSA, esta valoración fue compartida por el jurista empresarial y experto en economía internacional Nunzio Bevilacqua, tras su participación en Viet Industry Hanoi 2026, un destacado evento enfocado en infraestructuras industriales, construcción y servicios públicos.

Bevilacqua definió a Vietnam como el "prodigio de la ASEAN", describiéndolo como una nación "silenciosa, resiliente y hoy más decidida que nunca" a transformar las reglas de su crecimiento económico. Asimismo, subrayó que el país se encuentra inmerso en la ejecución de un plan estratégico que abre ventanas de oportunidad a corto plazo, las cuales los actores italianos deberían aprovechar sin demora.

A su juicio, estas perspectivas no solo benefician a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Italia con capacidad para detectar nichos emergentes en el mercado global, sino que también involucran directamente a corporaciones públicas y de capital mixto.

En el sector de infraestructuras viales y ferroviarias ya destaca la presencia de varias compañías europeas; entre ellas, el grupo alemán Herrenknecht AG, referente en la excavación mecanizada de túneles, junto a las firmas italianas De Cardenas y Boldrocchi, especializadas en tecnologías de excavación, ventilación y filtración aplicadas a la industria y la obra civil.

Asimismo, Bevilacqua señaló que los proyectos de trenes de alta velocidad y gran capacidad, sumados a los programas de movilidad inteligente, representan campos ideales para estrechar la cooperación bilateral entre Italia y Vietnam.

Finalmente, destacó que la creación de una plataforma logística integral - que combine transporte por carretera, ferrocarril, marítimo y fluvial - constituye otra gran oportunidad para que las pymes italianas aporten su experiencia y conocimientos especializados./.

VNA
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