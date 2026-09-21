Gran oportunidad para los productos vietnamitas en mercado europeo

Hanoi (VNA) - En su séptimo año de aplicación, el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Vietnam (EVFTA) ha abierto aún más el mercado de la Unión Europea (UE) a los productos vietnamitas, con alrededor del 99% de las líneas arancelarias reducidas a cero, aunque también eleva las exigencias en materia de origen, medio ambiente y competitividad.



El EVFTA es considerado uno de los acuerdos comerciales con mayores compromisos suscritos por Vietnam. En los primeros seis meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 41,4 mil millones de dólares, de los cuales Vietnam exportó bienes por un valor total de 31,8 mil millones e importó productos estimados en 9,7 mil millones, registrando un superávit de unos 22 mil millones de dólares. Esta cifra supera los 21,7 mil millones de dólares de superávit registrados en todo 2019, antes de la entrada en vigor del EVFTA.



Según datos de la Oficina General de Aduanas, el comercio entre Vietnam y la UE superó los 900 mil millones de dólares entre enero de 1995 y junio de 2026. Sin embargo, solo en los seis años transcurridos desde la entrada en vigor del EVFTA se generaron 383,8 mil millones de dólares, equivalentes al 42,6% del valor acumulado en más de tres décadas.



Asimismo, la proporción de las exportaciones vietnamitas que obtuvieron certificados de origen (C/O) preferenciales en el marco del EVFTA aumentó del 14,8% en 2020 a aproximadamente el 35,1% en 2025, mientras que el valor de las mercancías con C/O alcanzó unos 18,13 mil millones de dólares. Estos datos muestran una mejora significativa en el aprovechamiento del acuerdo, aunque también evidencian un amplio margen por explotar.



Jean-Jacques Bouflet, vicepresidente de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham) y exmiembro de la delegación negociadora de la UE para el EVFTA, señaló que el acuerdo ha creado un ecosistema económico altamente complementario, en el que ambas partes aprovechan sus respectivas fortalezas.



Los productos europeos, como tecnología avanzada, maquinaria, equipos y productos farmacéuticos, contribuyen a elevar la productividad industrial de Vietnam. A su vez, los sectores vietnamitas de electrónica, mecánica, confecciones, calzado, muebles de madera y productos agrícolas desempeñan un papel cada vez más importante en las cadenas de suministro y el mercado de consumo europeos.



El impacto del EVFTA también se refleja en el creciente interés de las empresas europeas por Vietnam como base estratégica para sus operaciones en Asia. Según el Índice de Confianza Empresarial (BCI) de EuroCham correspondiente al segundo trimestre de 2026, el 55% de las empresas europeas encuestadas considera a Vietnam un centro clave de operaciones o un mercado prioritario en crecimiento, mientras que el 22% lo identifica como un componente importante de sus redes regionales.



El EVFTA entra en una etapa crucial de aplicación, especialmente en materia de preferencias arancelarias. La UE ha completado oficialmente su hoja de ruta de liberalización comercial, abriendo la puerta libre de aranceles para el 99% de los productos exportados por Vietnam.



Por su parte, Vietnam continuará reduciendo los aranceles aplicados a los productos europeos durante los próximos cuatro años, hasta completar el proceso en 2030, cuando se cumplirán diez años de la entrada en vigor del acuerdo.



Sin embargo, a medida que desaparecen las barreras arancelarias, los principales desafíos pasan a ser las exigencias cada vez más estrictas del mercado europeo. Según Jean-Jacques Bouflet, el EVFTA no se limita a los aranceles, sino que también abarca requisitos aduaneros, normas técnicas, propiedad intelectual y desarrollo sostenible.



En particular, las normas sobre medio ambiente, trazabilidad y cadenas de suministro, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR) y las disposiciones del Pacto Verde Europeo (European Green Deal), plantean exigencias cada vez mayores. Por ello, la capacidad de cumplimiento será determinante para que las empresas vietnamitas mantengan sus ventajas exportadoras.



La simplificación de los procedimientos aduaneros, la agilización de los reembolsos fiscales, la digitalización de documentos y una mayor claridad en las reglas de origen ayudarán, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a aprovechar mejor las preferencias del EVFTA.



Para apoyar a las empresas, en marzo de 2026, el Ministerio de Industria y Comercio promulgó la Circular N.º 14/2026/TT-BCT, que establece las reglas de origen de las mercancías en el marco del EVFTA y continúa perfeccionando el marco jurídico y el mecanismo de certificación de origen.



No obstante, para beneficiarse de las preferencias arancelarias, las empresas deben no solo conocer las normas, sino también controlar estrictamente las fuentes de materias primas, garantizar la trazabilidad de las cadenas de suministro y disponer de documentación suficiente que demuestre el origen.



Junto con las oportunidades de expansión, también aumentan los riesgos de defensa comercial a medida que los productos vietnamitas ganan presencia en la UE. Pueden surgir investigaciones antidumping, antisubvenciones o de protección, por lo que las empresas deben establecer de forma proactiva sistemas transparentes de contabilidad, datos de costos y expedientes de origen./.

VNA