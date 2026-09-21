Resolución 10-NQ/TW: La IED impulsa sector inmobiliario industrial de Vietnam

Hanoi (VNA) - El crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa (IED) está impulsando el mercado inmobiliario industrial de Vietnam y reforzando la posición del país en las cadenas de suministro globales.



La expansión de empresas extranjeras de los sectores de la electrónica, productos ópticos, informática y alta tecnología está elevando la demanda de suelo industrial, fábricas y almacenes.



Políticas que refuerzan la confianza de los inversores



Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la IED desembolsada en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó unos 17,25 mil millones de dólares, un 12% más que en el mismo periodo de 2025. Es el nivel más alto registrado en los primeros ocho meses de los últimos cinco años.



La industria manufacturera y de procesamiento concentró 14,24 mil millones de dólares, el 82,6% del total. El norte del país captó unos 8,63 mil millones de dólares en nuevos proyectos manufactureros, equivalentes al 80,5% del total nacional.



Los sectores de informática, electrónica y productos ópticos recibieron más de 7,03 mil millones de dólares, cerca del 66% del total.





Nestlé Vietnam, una empresa de capital extranjero (Suiza), ha incrementado su inversión y expandido sus operaciones en la provincia de Hung Yen desde 2017. Foto: VNA

Anteriormente, Vietnam atraía principalmente por sus costes laborales, disponibilidad de suelo y ubicación geográfica. Ahora, su atractivo depende cada vez más de un ecosistema industrial integral. Este incluye políticas favorables, mejores conexiones de transporte y una oferta inmobiliaria industrial de mayor calidad.



Nguyen Phuoc Thuan, director del Departamento de Arrendamiento Industrial y Oficinas de Cushman & Wakefield Vietnam, señaló que los inversores internacionales prestan cada vez más atención a la transparencia y estabilidad de las políticas. También valoran la capacidad de las autoridades para coordinarse y apoyar la ejecución de los proyectos.



Estos factores inciden directamente en los plazos de ejecución, la eficiencia operativa y las decisiones de inversión a largo plazo.



La Resolución 10-NQ/TW, aprobada por el Buró Político el 8 de junio de 2026 sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, refuerza este marco. La resolución orienta la captación de una nueva generación de IED, centrada en la alta tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible.



También plantea desarrollar un ecosistema de inversión vinculado al mercado de capitales, los centros financieros internacionales, las zonas de libre comercio, las zonas económicas e industriales y la infraestructura logística. Todo ello debe ir acompañado de mecanismos de control de riesgos.



La Ley de Inversiones (modificada) y el Decreto 96/2026/ND-CP siguen mejorando el entorno de inversión. El objetivo es hacerlo más transparente, favorable y competitivo.



El mecanismo de “procedimientos especiales de inversión” permite acelerar la autorización de determinados proyectos en zonas industriales, económicas y de alta tecnología, sobre la base del compromiso de cumplir la normativa.



Los incentivos también se amplían a sectores estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos, el 5G, las zonas de libre comercio y los centros financieros internacionales.



Según Savills Vietnam, el impacto de la IED se extiende más allá del inmobiliario industrial. También genera demanda de oficinas, viviendas, locales comerciales, hoteles y apartamentos con servicios.



Neil MacGregor, director general de Savills Vietnam, señaló que el desplazamiento de empresas de las cadenas de suministro para seguir a los grandes fabricantes está reforzando la base productiva y el atractivo de Vietnam.



Savills también registra importantes inversiones en educación, sanidad e infraestructura energética. Estas inversiones contribuyen a diversificar los motores del crecimiento.



El inmobiliario industrial refleja especialmente el efecto combinado de la IED y la mejora de la conectividad. La tasa de ocupación de las zonas industriales del país ronda el 90%.



El precio medio del suelo industrial se sitúa cerca de los 5 millones de dongs (192 dólares) por metro cuadrado. Se prevé que siga aumentando en las localidades con mejores conexiones.



Mejora de la conectividad interregional



La infraestructura de transporte está siendo planificada y ampliada en todo el país. El objetivo es mejorar la conectividad entre regiones y reforzar la capacidad logística. Esto beneficia directamente al sector inmobiliario industrial.



En el sur, Ciudad Ho Chi Minh está recabando opiniones sobre su Plan Maestro para el periodo 2025-2050, con una visión de 100 años. El transporte constituye uno de los principales ejes de conexión urbana e interregional.



El plan contempla el desarrollo coordinado de autopistas, circunvalaciones, ferrocarriles, puertos marítimos, puertos secos, aeropuertos y centros logísticos. Estas infraestructuras facilitarán la expansión de los proyectos industriales.



En el norte, las zonas de Dong Anh, Me Linh y Soc Son están orientadas a convertirse en polos de integración internacional. Se prevé desarrollar los servicios, el comercio, la logística e industrias de alta tecnología vinculados al Aeropuerto Internacional de Noi Bai.



Las principales líneas de metro, la circunvalación 4 y la ampliación y modernización de Noi Bai, junto con la infraestructura logística y las zonas de libre comercio internacional, contribuirán a reforzar el papel del norte en el mapa regional de producción y logística.



Según Avison Young Vietnam, el traslado de las cadenas de suministro globales hacia Vietnam plantea mayores exigencias en materia de infraestructura y capacidad operativa.



Las empresas ya no buscan solo suelo industrial. También necesitan sistemas fiables de electricidad y agua, logística y conexiones completas con las cadenas de suministro.



Esta tendencia está impulsando a los promotores industriales a elevar sus estándares para atender a los sectores de electrónica, semiconductores y alta tecnología.



Vu Minh Chi, director de Servicios Industriales de Avison Young Vietnam, señaló que la competencia entre las zonas industriales ya no depende únicamente de los precios de alquiler. Cada vez está más vinculada a la eficiencia operativa y la capacidad de responder a las necesidades de los nuevos inversores.



En la transición hacia industrias con mayor contenido tecnológico y valor añadido, las zonas industriales gestionadas profesionalmente están en mejores condiciones para recibir nuevos flujos de IED.



Los nuevos parques tecnológicos también están pasando de un modelo basado en la oferta de suelo a otro centrado en ecosistemas industriales integrados. Estos incluyen energía, tecnología, logística y servicios para los trabajadores.



Este modelo permite mejorar la eficiencia operativa, atraer mano de obra cualificada y captar grandes proyectos de IED.



En algunos mercados clave, la disponibilidad de suelo se está reduciendo. Por ello, las fábricas y almacenes de varios niveles están ganando terreno como solución para optimizar el uso del suelo.



Según Nguyen Phuoc Thuan, esta tendencia es coherente con la orientación de la Resolución 10-NQ/TW. El objetivo es pasar de una captación basada principalmente en el volumen de capital a proyectos con mayor contenido tecnológico, valor añadido y eficiencia operativa./.