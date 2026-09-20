Ciudad Ho Chi Minh se perfila como centro del turismo MICE de referencia regional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh ha definido el desarrollo del turismo MICE (de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) como un producto estratégico que desempeña el papel de puente para el comercio, la inversión, el conocimiento y el intercambio cultural internacional.

Se trata de un paso concreto para materializar la Resolución N.º 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo del turismo vietnamita como sector económico clave, que define a Ciudad Ho Chi Minh entre los tres polos de crecimiento turístico del país.

El valor de la vertiente MICE no se mide únicamente por el número de visitantes, sino por la calidad de los flujos turísticos, el nivel de gasto, la duración de las estancias y las oportunidades de conexión económica generadas después de los eventos.

Con el objetivo de crear un marco de políticas competitivo, el Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh aprobó la Resolución N.º 62/2025/NQ-HDND, con fecha del 10 de diciembre de 2025, sobre las políticas de apoyo destinadas a atraer grupos de turistas MICE.

Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la vertiente MICE atrae a un segmento de viajeros de negocios con alto nivel de gasto y cualificación. La nueva política permitirá a las empresas mejorar su capacidad de infraestructura y preparar los recursos necesarios para recibir delegaciones internacionales de entre 500 y 1.000 personas.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra pronuncia un discurso en el foro titulado "Turismo MICE en la nueva era". (Fuente: VNA)

Desde la perspectiva de la dirección a nivel macro, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra pidió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que elabore urgentemente una estrategia nacional para el renglón MICE, proponga mecanismos para atraer a los principales grupos MICE del mundo, pase de manera decidida de la organización de eventos a la construcción de una marca de alcance regional, estandarice los criterios para promocionar una oferta verde y que aplique la inteligencia artificial (IA).

En el caso de Ciudad Ho Chi Minh, la viceprimera ministra instó a la metrópolis a mantener su papel pionero y aprovechar sus ventajas como puerta de entrada comercial para aspirar a convertirse en un centro MICE altamente competitivo de la región.

En línea con esta orientación estratégica, Nguyen Loc Ha, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el desarrollo del MICE requiere una estrecha cooperación entre las autoridades, las empresas, las organizaciones internacionales, las aerolíneas y los establecimientos de alojamiento, con el fin de elevar la posición de la ciudad en las redes internacionales.

En el sector empresarial, Tran The Dung, director general de la empresa de viajes Vietluxtour, señaló que la empresa ha transformado digitalmente el 100% de sus procesos y estandarizado su cadena de suministro conforme a criterios medioambientales para atender a grandes grupos MICE.

Al mismo tiempo, destinos culturales de Ciudad Ho Chi Minh también están impulsando la transformación digital y digitalizando los datos para enriquecer la experiencia de los visitantes internacionales./.