Vietnam y Estados Unidos buscan nuevos impulsos para la cooperación económica

Hanoi, 20 sep (VNA) – Las actividades diplomáticas de alto nivel que se efectuarán en el marco de la visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, , contribuirán a orientar y generar nuevos impulsos para las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos.

Según datos de la Aduana de Vietnam, hasta finales de agosto de 2026, el comercio bilateral alcanzó unos 137,42 mil millones de dólares, un aumento del 23,4% interanual.

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de exportación de Vietnam, al representar alrededor del 32,1% del valor total de las exportaciones.

De acuerdo con estadísticas estadounidenses, hasta finales de julio de 2026, Vietnam se convirtió en el quinto mayor socio comercial de Estados Unidos, cinco puestos más que en el mismo período del año anterior.

Do Ngoc Hung, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, consideró que una de las principales fuerzas impulsoras del comercio bilateral es la complementariedad entre las dos economías.

Vietnam cuenta con fortalezas en la industria procesadora, bienes de consumo, electrónica, confecciones y textiles, calzado, productos de madera y productos agropecuarios y acuícolas, mientras que Estados Unidos destaca en tecnología, maquinaria, equipos, energía, aviación, productos agrícolas y materias primas.

Según el funcionario, las empresas de ambos países conceden cada vez mayor importancia al papel del otro en sus estrategias empresariales y cadenas de suministro.

Las relaciones comerciales tienen condiciones para pasar de un crecimiento en volumen a una cooperación más profunda en términos de calidad, tecnología y cadenas de valor.

Las empresas vietnamitas deben seguir elevando el valor agregado y el contenido tecnológico de sus productos, garantizar el origen, transparentar las cadenas de suministro y cumplir mejor los estándares del mercado estadounidense.

La cooperación en materia de inversión también registra señales positivas. Hasta finales de julio de 2026, Estados Unidos contaba con 1.587 proyectos vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de unos 12,5 mil millones de dólares.

La línea de procesamiento de pangasius cumple con los estándares de exportación en la fábrica Atlantic (Navico), la segunda cadena de producción y exportación de pangasius de circuito cerrado más grande del mundo. Foto: VNA

En los primeros siete meses del año, el capital registrado de los inversores estadounidenses alcanzó unos 437,6 millones de dólares, correspondientes a 86 nuevos proyectos, un aumento del 67,9%. Por su parte, hasta finales de abril de 2026, Vietnam tenía 279 proyectos de inversión en Estados Unidos, con un capital registrado total de unos 1,45 mil millones de dólares.

El embajador de Hanoi en Washington, Nguyen Quoc Dung, señaló que la cooperación en el próximo período se centrará más en las prioridades de la nueva etapa de desarrollo de Vietnam, que también corresponden a áreas en las que Estados Unidos posee fortalezas y necesidades de cooperación, como las tecnologías avanzadas, las energías limpias y las cadenas de suministro resilientes.

Do Ngoc Hung indicó que Vietnam cuenta con ventajas en recursos humanos, capacidad de producción electrónica y posición en las cadenas de suministro regionales, mientras que Estados Unidos posee fortalezas en tecnología, diseño de chips, inteligencia artificial y tecnologías fundamentales.

Por ello, la cooperación puede ampliarse de la inversión productiva a la investigación, el diseño, la formación de recursos humanos y el desarrollo del ecosistema de industrias auxiliares. La energía y la aviación también ofrecen un amplio potencial de cooperación.

La Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos continuará desempeñando su papel de puente y apoyando a las empresas de ambos países en la búsqueda de oportunidades de cooperación, contribuyendo a que las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y Estados Unidos se desarrollen de manera sustancial, estable, sostenible y mutuamente beneficiosa, puntualizó el consejero comercial./.

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