Máximo dirigente parte hacia EE.UU para asistir al Debate General de 81ª Asamblea General de ONU y visitar Canadá

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y una delegación de alto nivel de Vietnam partieron hoy de Hanoi rumbo a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y participar en actividades bilaterales en ese país, antes de realizar una visita de Estado a Canadá, del 20 al 25 de septiembre de 2026, por invitación de la gobernadora general de Canadá, Louise Arbour.



La delegación oficial está integrada por los miembros del Buró Político y secretarios del Comité Central del Partido: Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV, y Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del PCV; los miembros del Buró Político: general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa, general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; los miembros del Comité Central del Partido: Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas, Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio, Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología, Trinh Viet Hung, ministro de Agricultura y Medio Ambiente, y Dao Hong Lan, ministra de Salud; entre otros funcionarios.



La participación del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, sus actividades bilaterales en Estados Unidos y su visita de Estado a Canadá contribuirán de manera importante a profundizar aún más las relaciones de Vietnam con la ONU, Estados Unidos y otros socios; impulsar una cooperación más sustancial y estrecha entre Vietnam y Canadá.



Asimismo, el viaje reafirmará el papel de un Vietnam proactivo, activo y responsable ante las cuestiones globales y su contribución positiva a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo, tanto en la región como en el mundo./.

VNA