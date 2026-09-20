Jugadores de teqball conquistan la primera medalla de Vietnam en los ASIAD 2026



Tokio (VNA) – Vietnam conquistó su primera medalla en los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, después de que la pareja formada por Nguyen Hoang Minh Tan y Trinh Gia Nghi obtuviera la medalla de bronce en la prueba de dobles mixtos de teqball, en la primera jornada oficial de competición de la cita deportiva continental.



En el partido por la medalla de bronce, disputado esta mañana, Minh Tan y Gia Nghi ofrecieron una actuación segura y se impusieron por 2-0 (12-9 y 12-6) a sus rivales de la India.



Con este resultado, el teqball se convirtió en la disciplina que aportó la primera medalla a Vietnam en la 20.ª edición de los ASIAD, que se celebra en Japón.



En esta edición, el teqball debuta como deporte oficial con entrega de medallas en los ASIAD. Al conquistar el bronce en la primera jornada, Minh Tan y Gia Nghi dieron a Vietnam un impulso inicial en el medallero y contribuyeron a despertar un mayor interés por esta disciplina, todavía relativamente nueva en Asia.



El teqball podría brindar a Vietnam nuevas oportunidades de medalla más tarde este 20 de septiembre, cuando Ba Truong Giang y Le Anh Khoa se enfrenten a una pareja iraquí en el partido por el bronce de dobles masculino.

Bui Ngoc Nhi obtuvo una excelente medalla de bronce en la prueba individual femenina de Kata (ejercicio). Foto: tdtt.gov.vn





La delegación vietnamita, integrada por 498 miembros, incluidos 348 atletas, aspira a conquistar al menos cuatro medallas de oro en los 20.º ASIAD.



Vietnam sumó otro bronce en los ASIAD 2026, después de que la karateca Bui Ngoc Nhi obtuviera la medalla en la modalidad de kata individual femenino.

La tiradora vietnamita Phi Thanh Thao compite en la prueba femenina de rifle de aire comprimido de 10 metros en los XX Juegos Asiáticos. Foto: VNA

En el combate por el bronce, celebrado el mismo día en el Gimnasio de Toyohashi, Ngoc Nhi mostró seguridad y se impuso por 4-1 a la singapurense Leong Wai Yee Shannon.



Con este resultado, la karateca vietnamita conquistó la segunda medalla de bronce para Vietnam en los ASIAD 2026 y, al mismo tiempo, brindó al karate vietnamita su primera medalla en esta edición de los Juegos./.