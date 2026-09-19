Fútbol femenino de minorías étnicas busca nuevos talentos en Vietnam

Hanoi (VNA) - Durante años, el fútbol se ha convertido en una expresión cultural característica de las mujeres de las minorías étnicas de Vietnam en festivales y actividades comunitarias.

Un ejemplo destacado se encuentra en la comuna de Binh Lieu, en la ciudad de Quang Ninh, donde las mujeres San Chi llevan mucho tiempo dejando de lado las tareas domésticas para salir al campo a competir con sus trajes tradicionales.

A partir de simples partidos celebrados con motivo de las fiestas locales, el movimiento del fútbol femenino en la zona se ha ido organizando de manera más profesional, como demuestra el Campeonato de Fútbol Femenino de las Minorías Étnicas de la provincia de Quang Ninh 2025, que puso de manifiesto el potencial y la pasión por este deporte en las zonas alejadas de los centros de formación.

Este desarrollo silencioso pero firme dio impulso a la creación de la primera edición de la Copa VTV de Fútbol Femenino de las Minorías Étnicas de Vietnam 2026.

Un momento del partido entre Luc Yen (de la provincia de Lao Cai) y Dak Doa (de la provincia de Gia Lai) la mañana del 29 de agosto de 2026. (Fuente: VNA)

Celebrado del 23 al 29 de agosto de 2026 en el estadio de Nghia Lo, en la provincia de Lao Cai, el torneo reunió a 12 equipos procedentes de nueve localidades de todo el país. La final concluyó con la victoria por 2-1 del equipo anfitrión de Luc Yen, de la provincia de Lao Cai, frente al “fenómeno” Dak Doa, de la provincia de Gia Lai.

Detrás de los terrenos de juego se encuentra la emotiva historia de futbolistas que nunca han recibido formación profesional: son agricultoras, estudiantes, trabajadoras o madres que tuvieron que dejar de lado las tareas domésticas y en el equipo Dak Doa, incluso hubo el caso de una madre e hija que participaron juntas en la competición.

Aunque se trata de una competición amateur, la Copa VTV 2026 ofreció un entorno competitivo organizado, que permitió a las jugadoras mejorar su condición física y su comprensión del juego.

Cabe destacar que el entrenador Mai Duc Chung observó directamente a las jugadoras y señaló que recomendará a aquellas con potencial para incorporarse al fútbol femenino profesional.

Jugadoras dan lo mejor de sí en el campo. (Fuente: VNA)

El mayor punto de inflexión llegó cuando la empresa de deportes Hoang Anh Gia Lai propuso asumir la gestión y formación del equipo femenino de la comuna de Dak Doa, con vistas a participar en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino de 2027.

Aunque el salto del fútbol amateur de siete jugadoras al fútbol profesional de once requiere una importante adaptación en cuanto a intensidad, aspectos técnicos y tácticos, nutrición y atención médica, esta iniciativa constituye una señal positiva de la transición entre el fútbol comunitario y el deporte de alto nivel.

Este recorrido confirma que las competiciones amateur de las zonas montañosas pueden convertirse plenamente en una importante fuente de nuevos talentos para el fútbol femenino vietnamita./.