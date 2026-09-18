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Vietnam iContent 2026 promueve la creación responsable de contenido digital

Vietnam iContent 2026 promueve la creación responsable de contenido digital, difunde valores positivos y fomenta un entorno cultural sano

Le Quang Tu Do, director del Departamento de Radio, Televisión e Información Electrónica, y otros delegados pulsan el botón para anunciar el evento. Foto: Chinhphu.vn
Le Quang Tu Do, director del Departamento de Radio, Televisión e Información Electrónica, y otros delegados pulsan el botón para anunciar el evento. Foto: Chinhphu.vn

Hanoi (VNA) – Vietnam iContent 2026 se expande a una serie de actividades destinadas a fomentar la creación responsable de contenido digital, difundir valores positivos y contribuir a la construcción de un entorno cultural sano y civilizado en el espacio digital.

La ceremonia de lanzamiento del Día de la Creación de Contenido Digital de Vietnam (Vietnam iContent 2026) se llevó a cabo la víspera en Hanoi, bajo la dirección del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y organizada conjuntamente por el Departamento de Radiodifusión, Televisión e Información Electrónica, el periódico VnExpress y la empresa FPT Online Services.

Bajo el lema “Vive la vida al máximo”, la edición de 2026 busca celebrar el Día de la Cultura de Vietnam el 24 de noviembre y plasmar el espíritu de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el Desarrollo de la Cultura Vietnamita. El programa busca difundir historias, contenido y acciones positivas, al tiempo que anima a los creadores de contenido a combinar la creatividad con la responsabilidad social, contribuyendo así a promover la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural y valores humanos.

Durante la ceremonia, el jefe del Departamento de Radiodifusión, Televisión e Información Electrónica, Le Quang Tu Do, señaló que, tras tres ediciones, Vietnam iContent se ha beneficiado del creciente apoyo de socios, patrocinadores, organizaciones afiliadas y la comunidad de creadores de contenido digital. Esta evolución también exige una mayor atención a la renovación del contenido, la mejora de la calidad y la creación de valor tangible para la comunidad.

Según Le Quang Tu Do, uno de los aspectos más destacados de Vietnam iContent 2026 es que muchas ideas que antes eran solo proyectos se han materializado, con la participación de artistas y creadores de contenido en actividades a nivel nacional.

Un componente clave del programa son los Premios Vietnam iContent 2026, que buscan reconocer y distinguir a personas, organizaciones y productos que hayan tenido un impacto significativo en el sector de la creación de contenido digital en Vietnam. Los premios se entregarán en el marco de un programa que se desarrollará de septiembre a diciembre de 2026.

Como novedad este año, se presenta el concurso de creación de contenido digital “Vive la vida al máximo”, que anima a la comunidad, especialmente a los creadores de contenido, a compartir historias, imágenes y perspectivas positivas sobre la vida a través de producciones digitales. El concurso se llevará a cabo del 18 de septiembre al 11 de diciembre, en tres categorías: video, fotografía y artículos, con un valor total de premios de casi 200 millones de VND (7.700 dólares).

La serie de actividades culminará con Vietnam iContent 2026, que se celebrará el 11 de diciembre en Ciudad Ho Chi Minh. El evento incluirá el Foro de Creación de Contenido Digital de Vietnam, un área de exposición y experiencias, actividades de intercambio y concursos para creadores de contenido, y la ceremonia de entrega de los Premios Vietnam iContent 2026.

Celebrado por primera vez en 2024, Vietnam iContent aspira a convertirse en un evento anual para la comunidad vietnamita de creación de contenido digital, reconociendo las contribuciones positivas al sector y creando un espacio para el intercambio, el compartir experiencias y la creación de redes entre creadores, plataformas, empresas, marcas y la comunidad./.

VNA
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