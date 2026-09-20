“Embajadoras de belleza” difunden imagen de Vietnam en el mund

Hanoi (VNA) - La continua llegada a Vietnam de concursos internacionales de belleza está convirtiendo estos certámenes en un espacio eficaz de diplomacia cultural, donde la identidad y la imagen del país se difunden de manera natural en el proceso de integración internacional.

Un ejemplo destacado es el concurso Miss World 2026, celebrado por primera vez en Vietnam del 8 de agosto al 5 de septiembre, con la participación de 111 concursantes internacionales.

La gala final, celebrada la noche del 5 de septiembre en la provincia central de Khanh Hoa, fue retransmitida en directo a más de 30 países. A ello se sumaron el programa “Hola Vietnam - Hola Mundo”, celebrado el 2 de septiembre, y una serie de experiencias culturales de casi un mes en las provincias de Quang Ninh y Khanh Hoa, junto con la ciudad de Hai Phong, que contribuyeron a promover ampliamente la cultura vietnamita.

El director Hoang Nhat Nam, representante de Sen Vang, empresa encargada de organizar Miss World 2026 en Vietnam, afirmó que los espectáculos artísticos de alta calidad permitirán al público apreciar la capacidad profesional del país para organizar eventos escénicos, atraer más acontecimientos internacionales y desarrollar las industrias culturales.

Las concursantes de Miss World lucen su belleza vistiendo el traje tradicional vietnamita, Ao dai. (Fuente: VNA)

Nhat Nam también señaló que el principal desafío reside en el carácter multinacional del evento y las diferencias culturales entre las distintas delegaciones, lo que exige comprensión y un estricto cumplimiento de las normas de recepción y acogida.

En particular, destacó que el mayor valor de estos concursos reside en el equipo de “embajadoras de la belleza”, personas que cuentan historias auténticas y contribuyen a difundir de manera natural en el mundo la imagen de Vietnam, su país y su gente.

Al mismo tiempo, el concurso Miss Cosmo 2026, organizado por Unicorp (la empresa Hoan Vu Saigon) y UniMedia, arrancó en Ciudad Ho Chi Minh con más de 90 concursantes, quienes se preparan para un recorrido de casi tres semanas por Vietnam con experiencias culturales.

Las 5 finalistas del concurso Miss Cosmo 2025. (Fuente: VNA)

Tran Viet Bao Hoang, jefe del Comité Organizador de Miss Cosmo 2026, consideró que los concursos de belleza constituyen un ecosistema importante para promover la cultura y el turismo, así como estimular la actividad económica.

Bao Hoang subrayó que, para maximizar la capacidad de estos eventos de atraer visitantes, además de la profesionalidad de los organizadores, es fundamental contar con el acompañamiento y el apoyo activo de las localidades, a fin de contribuir de manera práctica al desarrollo económico y cultural común.

La celebración de grandes concursos de belleza brinda a Vietnam una oportunidad para reafirmar su posición, pero también plantea el desafío de optimizar los recursos financieros y fortalecer la coordinación intersectorial.

Como continuación de esta tendencia, Vietnam acogerá el concurso Miss Grand International 2027, con un recorrido destinado a llevar a las concursantes a descubrir destacados destinos patrimoniales y continuar difundiendo en el mundo la naturaleza y la gente de Vietnam./.