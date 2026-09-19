Festival de Cine Documental Europa-Vietnam conecta culturas y miradas

Hanoi, 19 sep (VNA) – El XVI Festival de Cine Documental Europa-Vietnam 2026, inaugurado anoche aquí, crea un espacio cinematográfico diverso y lleno de conexiones entre Vietnam y los países europeos, brindando al público la oportunidad de descubrir, reflexionar y dialogar sobre cuestiones de la vida contemporánea.



Al valorar el significado del evento, Ta Quang Dong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, afirmó que los festivales de cine no solo ofrecen experiencias artísticas, sino que también contribuyen al desarrollo de la cinematografía, uno de los sectores importantes de las industrias culturales.



Según el subtitular, la presentación de obras, la conexión entre talentos y el fomento de ideas creativas en el festival generan un impulso adicional para que el cine vietnamita se desarrolle de manera profesional y creativa y se integre internacionalmente.



Al destacar la magnitud y el prestigio del evento, Trinh Quang Tung, subdirector general a cargo de la Compañía Central de Cine Documental y Científico, señaló que el Festival de Cine Documental Europa-Vietnam es un prestigioso acontecimiento cultural y cinematográfico anual organizado por dicha compañía en estrecha coordinación con la Asociación de Institutos Culturales y Embajadas Europeas (EUNIC).



Enfatizó el papel de coordinación internacional y reconoció la importante contribución de la Delegación Wallonie-Bruxelles (Bélgica) en Vietnam como entidad que preside EUNIC Vietnam. Tras 16 ediciones, el evento ha ido consolidando su identidad propia y despertando el interés de un amplio público.



La edición de 2026 se celebra del 18 al 26 de septiembre en Hanoi y del 18 al 25 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de nueve países europeos y Vietnam. Noruega participa por primera vez, junto con Austria, Italia, España, el Reino Unido, Suecia, Francia, Finlandia y Bélgica (Wallonie-Bruxelles).



El programa presenta nueve documentales realizados por la Compañía Central de Cine Documental y Científico, 11 producciones internacionales y cinco películas de jóvenes autores vietnamitas independientes.



Muchas de las obras han recibido prestigiosos premios nacionales e internacionales y abordan una amplia variedad de temas, desde los retratos de la profesora de Matemáticas Hoang Xuan Sinh, la escultora Diem Phung Thi y la escritora sueca Sara Lidman, hasta la conservación del patrimonio del río Hoai, los manglares de Can Gio, la elaboración del tradicional papel Do y las labores de extinción del incendio de la catedral de Notre-Dame de París./.

Hoàng Lê Thanh Huyền