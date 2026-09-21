Máximo dirigente llega a Nueva York para asistir al Debate General de 81ª Asamblea General de ONU

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con una delegación, llegó el 20 de septiembre (hora local) al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos.



Recibieron al máximo dirigente y la delegación vietnamita de alto nivel el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung; el embajador y jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, Do Hung Viet; además de funcionarios y personal de la Embajada y la misión permanente.



Las relaciones entre Vietnam y las Naciones Unidas atraviesan una etapa de desarrollo positivo y sustantivo. Desde los años de lucha por la independencia, Vietnam se ha convertido en un socio especialmente fiable. El país realiza contribuciones activas, responsables e innovadoras en los principales ámbitos de la ONU.



La participación del secretario general y presidente To Lam en el Debate de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y su discurso ante el foro revisten especial importancia, en un contexto en que Vietnam y las Naciones Unidas se preparan para conmemorar el 50.º aniversario del establecimiento de sus relaciones. La participación reafirma también el firme apoyo y compromiso de Vietnam con el papel central de la ONU en la cooperación multilateral y la promoción del respeto del derecho internacional.





embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung; el embajador y jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, Do Hung Viet, reciben al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en el aeropuerto. Foto: VNA

Durante su visita, el dirigente vietnamita compartirá con los dirigentes de otros países las experiencias y lecciones extraídas de los 40 años de Doi moi (Renovación). Asimismo, presentará iniciativas prácticas para hacer frente a desafíos comunes de la humanidad, como el cambio climático, la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza de las tecnologías clave del futuro. Con ello, Vietnam seguirá reforzando su prestigio, posición y nuevas capacidades en la arena internacional.



Según el programa, además del debate general de alto nivel, los dirigentes participarán en numerosos eventos sobre cuestiones como el derecho al desarrollo, el cambio climático y una transición justa, el aumento del nivel del mar, la prevención y respuesta ante pandemias y el desarme nuclear.



Se trata de asuntos estrechamente vinculados con la paz, la seguridad, el desarrollo y la vida de las personas. Estos foros permitirán a los Estados miembros intercambiar puntos de vista y proponer soluciones a desafíos comunes, así como definir las prioridades de cooperación para los próximos años.



La visita y las actividades bilaterales del secretario general y presidente To Lam en Estados Unidos contribuirán a poner en práctica los entendimientos alcanzados por los dirigentes de Vietnam y Estados Unidos. También impulsarán el desarrollo estable, sustantivo, eficaz y sostenible de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



La visita ofrecerá además una oportunidad para intensificar los contactos de alto nivel y abordar cuestiones estratégicas y de largo plazo en las relaciones bilaterales, y contribuirá a fortalecer el entendimiento mutuo y recabar el apoyo de los sectores estadounidenses a Vietnam y los vínculos entre ambos países./.