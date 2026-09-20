Visita del líder vietnamita a Canadá busca convertir el potencial bilateral en resultados concretos

Ottawa, 20 sep (VNA) – Se espera que la próxima visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, transforme el potencial existente entre ambos países en planes concretos y programas de acción, marcando el inicio de una nueva etapa de desarrollo en sus relaciones bilaterales.

Así lo declaró el embajador de Vietnam en Canadá, Pham Vinh Quang, en una entrevista con la Agencia vietnamita de Noticias (VNA) en Ottawa.

De acuerdo con el diplomático, este acontecimiento constituye un hito histórico, ya que se trata de la primera visita oficial a Canadá de un líder del PCV desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1973.

La visita se produce en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Canadá gozan de condiciones favorables para entrar en una nueva fase de cooperación más profunda y sustantiva, afirmó.

Desde que ambos países establecieron su marco de Asociación Integral en 2017, las relaciones bilaterales se han desarrollado de manera constante en diversos ámbitos. Los mecanismos de cooperación regular, incluidas las consultas políticas, el Comité Económico Conjunto y el Diálogo sobre Política de Defensa, han proporcionado una base sólida para estrechar los vínculos estratégicos.

La cooperación económica y comercial sigue siendo un aspecto destacado, con un fuerte crecimiento del comercio bilateral en los últimos años. El embajador atribuyó este crecimiento a la eficacia de los marcos existentes, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), así como a la naturaleza complementaria de ambas economías. En consecuencia, Vietnam se ha convertido en el mayor socio comercial de Canadá dentro de la ASEAN.

En el contexto de profundos cambios a nivel mundial, Vietnam y Canadá comparten diversos intereses estratégicos, entre ellos el compromiso con un comercio basado en normas, la diversificación de las cadenas de suministro, el fortalecimiento de la cooperación multilateral y la contribución a un entorno internacional pacífico y estable.

Asimismo, ambos países mantienen una estrecha coordinación en foros multilaterales, como las Naciones Unidas (ONU), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la ASEAN y la Francofonía.

El embajador destacó la especial importancia de esta visita de Estado, ya que contribuye a materializar los objetivos de política exterior trazados en el XIV Congreso Nacional del PCV, especialmente el propósito de fortalecer los vínculos con socios clave de manera significativa, eficaz y duradera.

En cuanto a las áreas donde ambos países podrían lograr avances y resultados sustanciales, el embajador indicó que se espera liberar un enorme potencial para la cooperación bilateral.

En los ámbitos del comercio, la inversión y la diversificación de las cadenas de suministro, Vietnam y Canadá cuentan con condiciones favorables para fomentar flujos comerciales de alta calidad, ampliar la conectividad logística, fortalecer la cooperación aduanera y facilitar el comercio.

Una cooperación más profunda en agricultura, alimentación, bienes de consumo, industrias de transformación y sectores clave de exportación ayudaría a ambas partes a aprovechar mejor los marcos comerciales existentes, al tiempo que abriría oportunidades para atraer inversiones canadienses a largo plazo en infraestructura, transporte y sectores económicos estratégicos.

En ciencia, tecnología e innovación, se espera que la visita refuerce la colaboración en tecnologías limpias, agricultura inteligente, nuevos materiales, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital, en consonancia con las orientaciones de desarrollo de Vietnam para una economía digital y basada en el conocimiento.

Los resultados de la visita también contribuirán a fortalecer los vínculos entre institutos de investigación, universidades y empresas de ambos países, aseguró.

En materia de energía y minerales críticos, ambas partes pueden impulsar la cooperación en energías renovables, hidrógeno limpio y gas natural licuado, así como desarrollar cadenas de valor para minerales críticos destinados a industrias de alta tecnología.

El diplomático subrayó que la complementariedad entre las fortalezas de Canadá en tecnología y finanzas y la capacidad manufacturera y el mercado de Vietnam, sumada al impulso generado por la visita del líder vietnamita, promete crear resultados de cooperación sustanciales y reportar beneficios a largo plazo para los pueblos de ambos países./.

​