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Vietnam invierte en infraestructura y equipamiento educativo para el año escolar 2025-2026

Durante el curso escolar 2025-2026, las autoridades locales seguirán reforzando la inversión en infraestructuras y edificios escolares.

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Educación - Formación: Misión de innovación nacional

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