Vietnam invierte en infraestructura y equipamiento educativo para el año escolar 2025-2026

El durián, uno de los productos agrícolas de mayor valor, se está convirtiendo gradualmente en una de las principales industrias de exportación de Vietnam. Sin embargo, a medida que crecen la producción y las exigencias de los mercados importadores en materia de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, el sector se enfrenta al reto de pasar de un modelo centrado en aumentar el volumen a otro basado en la construcción de una cadena de valor sostenible, la mejora de la calidad y la diversificación de los mercados.