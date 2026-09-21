Vietnam invierte en infraestructura y equipamiento educativo para el año escolar 2025-2026

Ver más
La belleza de los arrozales en las terrazas de Pu Nhi
Con un paisaje singular, rico en identidad cultural y cambiante según las estaciones, los arrozales en terrazas de Pu Nhi se están convirtiendo en un destino con gran potencial, contribuyendo a crear nuevos productos y un atractivo adicional para el turismo de la provincia de Dien Bien.
Hallan numerosos objetos valiosos en dos tumbas antiguas en Nghe An
Los arqueólogos hallaron dos tumbas de ladrillo, cuya antigüedad se estima entre los siglos IV y VI. Esto resulta de una excavación arqueológica en los vestigios de las tumbas de ladrillo de Ru But, en la comuna de Kim Lien, provincia centrovietnamita de Nghe An.
Vietnam pondrá en funcionamiento la Plataforma nacional de gestión de emergencias extrahospitalarias en 2027
El Primer Ministro aprobó el proyecto “Desarrollo del sistema de emergencias extrahospitalarias para el período 2026-2030”, cuyo objetivo es construir y desarrollar un sistema integral y moderno, que garantice la recepción, atención y coordinación oportuna de las emergencias.
Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva
La Asociación de Personas Mayores de Hanoi organizó el 17 de septiembre el lanzamiento del Mes de Acción por las Personas Mayores de la ciudad 2026 y una actuación de danza colectiva que estableció el récord de Vietnam por contar con el mayor número de personas mayores participantes. Se trata de una actividad significativa para celebrar la exitosa conclusión de la 7ma. Asamblea de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, correspondiente al período 2026-2031.
Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil
Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Vietnam y Canadá amplían cooperación en industrias avanzadas
Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá en la ASEAN. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico proporciona una base para que las empresas amplíen sus mercados. Ambas partes buscan diversificar los mercados, las cadenas de suministro y los socios económicos.
Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»
La eliminación de los cuellos de botella institucionales, de mercado y del ecosistema permitirá a Vietnam avanzar hacia el dominio de tecnologías clave, una participación más profunda en las cadenas globales de valor y la consolidación de la ciencia y la tecnología como motor de un desarrollo rápido y sostenible en la era digital.
La playa de Cua Tung destaca por su belleza singular
Ubicada en la comuna de Cua Tung, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, la playa de Cua Tung ofrece un paisaje pintoresco, con una extensa franja de arena fina, aguas cristalinas y formaciones rocosas naturales que se adentran en el mar.
Vietnam y Argentina buscan ampliar el acceso al mercado del Mercosur
Vietnam y Argentina buscan ampliar el comercio bilateral mediante las negociaciones de un Acuerdo Comercial Preferencial entre Vietnam y el Mercosur, con miras a reducir barreras y diversificar los mercados y las cadenas de suministro.
Actualidad: Vietnam y Francia impulsan nueva etapa dentro de su Asociación Estratégica Integral
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, concluyó su visita oficial a Francia, durante la cual ambos países acordaron elevar la ciencia y la tecnología a un nuevo pilar de su Asociación Estratégica Integral.
Tu Van, pagoda de los caracoles, joya marítima de Khanh Hoa
Situada en el barrio de Cam Linh, en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, la pagoda Tu Van, conocida también como la "pagoda de los caracoles" destaca por una arquitectura inspirada en la cultura marítima. Entre sus elementos más singulares se encuentra la torre Bao Tich, de 39 metros de altura, construida con coral, conchas de caracol y otros moluscos.
Inversión de Vietnam en el exterior se multiplica por 4,7
En los primeros ocho meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,62 mil millones de dólares, 4,7 veces más que el mismo periodo del año anterior.
Vietnam y Argentina impulsan relación bilateral en múltiples ámbitos
Vietnam y Argentina avanzan en comercio, tecnología y cooperación económica, mientras negocian acuerdos con el Mercosur y para evitar la doble imposición.
Recuerdos del Festival del Medio Otoño en el corazón del casco antiguo de Hanoi
El espacio "Luu trang" (Guardar la luna), en el Centro de Cultura y Arte, barrio de Hoan Kiem, abrió sus puertas al público para presentar juguetes tradicionales del Festival del Medio Otoño, tanto restaurados como de nueva creación.
El legado del Presidente Ho Chi Minh fortalece la amistad entre Vietnam y China
Una serie de actividades en homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a sus contribuciones a la amistad entre Vietnam y China se ha celebrado en la provincia china de Yunnan, destacando los lazos históricos entre ambos países y promoviendo los intercambios culturales entre sus pueblos.
Durián vietnamita: de la expansión de la producción a la elevación del valor
El durián, uno de los productos agrícolas de mayor valor, se está convirtiendo gradualmente en una de las principales industrias de exportación de Vietnam. Sin embargo, a medida que crecen la producción y las exigencias de los mercados importadores en materia de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, el sector se enfrenta al reto de pasar de un modelo centrado en aumentar el volumen a otro basado en la construcción de una cadena de valor sostenible, la mejora de la calidad y la diversificación de los mercados.
Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital
Durante 81 años, en su proceso de desarrollo como principal agencia nacional de noticias multimedia, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha adoptado medidas concretas para innovar y crear constantemente, manteniendo su posición como fuente de información de referencia tanto en los productos informativos tradicionales como en el ciberespacio y reafirmando su papel como agencia de información estratégica y confiable del Partido y el Estado.
Vietnam e India buscan elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares
Vietnam y la India buscan dar un nuevo impulso a sus relaciones económicas, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares. Este fue uno de los principales acuerdos alcanzados durante la visita del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre.
Nueva visión urbanística para el lago Hoan Kiem y sus alrededores
Del 7 al 26 de septiembre, Hanoi recabará opiniones sobre el plan de ordenación del área del lago Hoan Kiem y sus alrededores, en las demarcaciones de los barrios de Hoan Kiem y Cua Nam, con propuestas para ampliar los espacios públicos y renovar el paisaje urbano.
Líder vietnamita destaca la educación como clave para el talento del futuro
La educación debe adelantarse para preparar los recursos humanos y el talento del futuro, con énfasis en la formación de personal de élite, la transformación digital y la IA, el fortalecimiento del papel de los docentes y el uso estratégico de los datos educativos.