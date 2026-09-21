Vietnam acelera modernización logística para elevar su comercio exterior a un billón de USD

Hanoi (VNA) - El objetivo de elevar el comercio exterior de Vietnam hacia el umbral de un billón de dólares plantea la necesidad urgente de fortalecer la capacidad logística, desde las infraestructuras y la conectividad multimodal hasta la calidad de las empresas y la gestión de las cadenas de suministro.

El reto no consiste únicamente en transportar un mayor volumen de mercancías, sino también en organizar flujos de carga más rápidos, reducir los costos y generar mayor valor para la economía.

Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que el desarrollo de la producción, la expansión de los mercados y la integración internacional están generando una demanda cada vez mayor de servicios logísticos. Para las empresas de comercio exterior, la logística incide directamente en los plazos de entrega, el cumplimiento de los contratos y los costos de las mercancías.

“Con el volumen de comercio exterior en continua expansión y avanzando hacia el umbral de un billón de dólares, la demanda de servicios logísticos seguirá siendo muy elevada. Por ello, la capacidad logística también debe incrementarse en consonancia”, subrayó Thanh Hai.

Actualmente, los costos logísticos de Vietnam se estiman en alrededor del 16-17% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima del objetivo del 12-15% para 2035. Para reducirlos, no basta con esperar una disminución de las tarifas de transporte; es necesario abordar los cuellos de botella de toda la cadena y mejorar la conectividad entre puertos marítimos, pasos fronterizos, aeropuertos, ferrocarriles, autopistas, zonas industriales y áreas de producción.

La provincia de Thanh Hoa constituye un ejemplo. Cuenta con la Zona Económica de Nghi Son, puertos marítimos, carreteras, ferrocarriles, vías navegables y el aeropuerto de Tho Xuan, pero más del 74% de las mercancías siguen siendo transportadas por carretera. El ferrocarril aún no está conectado directamente con el puerto de Nghi Son ni con las principales zonas industriales, mientras que el aeropuerto de Tho Xuan carece de una terminal de carga y de un centro logístico aéreo especializado.

Según Tran Nhu Tuan, vicepresidente de la Asociación de la Piedra de Thanh Hoa, las políticas y las infraestructuras deben partir de las necesidades reales de transporte. La eficacia de las medidas de apoyo debe evaluarse en función de si permiten realmente a las empresas reducir los costos y el tiempo de transporte.

A nivel sectorial, Thanh Hai señaló que uno de los principales obstáculos actuales es la falta de sincronización y conectividad entre los distintos modos de transporte, las localidades y las empresas. Es necesario desarrollar almacenes, centros logísticos, puertos secos, transporte ferroviario y fluvial, así como la capacidad de transporte de contenedores. Al mismo tiempo, las empresas deben pasar de ofrecer servicios aislados a servicios integrados, aplicar tecnologías y participar más profundamente en la gestión de las cadenas de suministro.

En un contexto de continuas fluctuaciones de las cadenas de suministro mundiales, la transformación digital, los datos y la logística verde se están convirtiendo en nuevas capacidades competitivas. La creación de un sistema oficial de datos logísticos contribuirá a que las autoridades identifiquen los cuellos de botella, los sectores con elevados costos y los corredores que requieren inversiones prioritarias, al tiempo que permitirá a las empresas mejorar la eficiencia de su gestión.

De acuerdo con Thanh Hai, el Ministerio de Industria y Comercio ha promulgado un Plan de Acción para aplicar la Estrategia de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Vietnam para el período 2025-2035, con visión hasta 2050. Asimismo, trabaja con las localidades para evaluar la situación, identificar los cuellos de botella y determinar las prioridades.

Los ministerios y organismos competentes deben perfeccionar las instituciones y la planificación, vinculando la logística con el transporte, la industria, el comercio y la planificación regional; priorizar los principales corredores de mercancías, impulsar el transporte multimodal y desarrollar centros logísticos asociados a las zonas de producción, industriales, puertos marítimos y pasos fronterizos.

El umbral de un billón de dólares no solo representa un hito en el volumen del comercio exterior, sino también una prueba de la capacidad logística nacional. Por ello, la eficacia de las políticas debe medirse por la reducción de los costos, la reducción de los tiempos de entrega, el aumento de la proporción del transporte multimodal y el valor que las empresas vietnamitas retienen en las cadenas de suministro./.

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