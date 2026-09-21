Economía

Vietnam acelera modernización logística para elevar su comercio exterior a un billón de USD

Vietnam busca fortalecer su logística para acompañar un comercio exterior de un billón de dólares y reducir los costos logísticos, actualmente del 16-17% del PIB.

El puerto internacional de Long An es una de las puertas de entrada importantes para que Tay Ninh conecte sus fuentes de carga con el sistema portuario y las rutas marítimas internacionales. Foto: VNA
El puerto internacional de Long An es una de las puertas de entrada importantes para que Tay Ninh conecte sus fuentes de carga con el sistema portuario y las rutas marítimas internacionales. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El objetivo de elevar el comercio exterior de Vietnam hacia el umbral de un billón de dólares plantea la necesidad urgente de fortalecer la capacidad logística, desde las infraestructuras y la conectividad multimodal hasta la calidad de las empresas y la gestión de las cadenas de suministro.

El reto no consiste únicamente en transportar un mayor volumen de mercancías, sino también en organizar flujos de carga más rápidos, reducir los costos y generar mayor valor para la economía.

Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que el desarrollo de la producción, la expansión de los mercados y la integración internacional están generando una demanda cada vez mayor de servicios logísticos. Para las empresas de comercio exterior, la logística incide directamente en los plazos de entrega, el cumplimiento de los contratos y los costos de las mercancías.

“Con el volumen de comercio exterior en continua expansión y avanzando hacia el umbral de un billón de dólares, la demanda de servicios logísticos seguirá siendo muy elevada. Por ello, la capacidad logística también debe incrementarse en consonancia”, subrayó Thanh Hai.

Actualmente, los costos logísticos de Vietnam se estiman en alrededor del 16-17% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima del objetivo del 12-15% para 2035. Para reducirlos, no basta con esperar una disminución de las tarifas de transporte; es necesario abordar los cuellos de botella de toda la cadena y mejorar la conectividad entre puertos marítimos, pasos fronterizos, aeropuertos, ferrocarriles, autopistas, zonas industriales y áreas de producción.

La provincia de Thanh Hoa constituye un ejemplo. Cuenta con la Zona Económica de Nghi Son, puertos marítimos, carreteras, ferrocarriles, vías navegables y el aeropuerto de Tho Xuan, pero más del 74% de las mercancías siguen siendo transportadas por carretera. El ferrocarril aún no está conectado directamente con el puerto de Nghi Son ni con las principales zonas industriales, mientras que el aeropuerto de Tho Xuan carece de una terminal de carga y de un centro logístico aéreo especializado.

Según Tran Nhu Tuan, vicepresidente de la Asociación de la Piedra de Thanh Hoa, las políticas y las infraestructuras deben partir de las necesidades reales de transporte. La eficacia de las medidas de apoyo debe evaluarse en función de si permiten realmente a las empresas reducir los costos y el tiempo de transporte.

A nivel sectorial, Thanh Hai señaló que uno de los principales obstáculos actuales es la falta de sincronización y conectividad entre los distintos modos de transporte, las localidades y las empresas. Es necesario desarrollar almacenes, centros logísticos, puertos secos, transporte ferroviario y fluvial, así como la capacidad de transporte de contenedores. Al mismo tiempo, las empresas deben pasar de ofrecer servicios aislados a servicios integrados, aplicar tecnologías y participar más profundamente en la gestión de las cadenas de suministro.

En un contexto de continuas fluctuaciones de las cadenas de suministro mundiales, la transformación digital, los datos y la logística verde se están convirtiendo en nuevas capacidades competitivas. La creación de un sistema oficial de datos logísticos contribuirá a que las autoridades identifiquen los cuellos de botella, los sectores con elevados costos y los corredores que requieren inversiones prioritarias, al tiempo que permitirá a las empresas mejorar la eficiencia de su gestión.

De acuerdo con Thanh Hai, el Ministerio de Industria y Comercio ha promulgado un Plan de Acción para aplicar la Estrategia de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Vietnam para el período 2025-2035, con visión hasta 2050. Asimismo, trabaja con las localidades para evaluar la situación, identificar los cuellos de botella y determinar las prioridades.

Los ministerios y organismos competentes deben perfeccionar las instituciones y la planificación, vinculando la logística con el transporte, la industria, el comercio y la planificación regional; priorizar los principales corredores de mercancías, impulsar el transporte multimodal y desarrollar centros logísticos asociados a las zonas de producción, industriales, puertos marítimos y pasos fronterizos.

El umbral de un billón de dólares no solo representa un hito en el volumen del comercio exterior, sino también una prueba de la capacidad logística nacional. Por ello, la eficacia de las políticas debe medirse por la reducción de los costos, la reducción de los tiempos de entrega, el aumento de la proporción del transporte multimodal y el valor que las empresas vietnamitas retienen en las cadenas de suministro./.

VNA
#Nueva era #infraestructura logística #comercio exterior #cadenas de suministro
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam y Canadá amplían cooperación en industrias avanzadas

Vietnam y Canadá amplían cooperación en industrias avanzadas

Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá en la ASEAN. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico proporciona una base para que las empresas amplíen sus mercados. Ambas partes buscan diversificar los mercados, las cadenas de suministro y los socios económicos.

En el seminario titulado "El sector electrónico de Vietnam en la cadena de suministro verde: desde los criterios ESG y el embalaje sostenible hasta los requisitos del mercado global". (Fuente: nhandan.vn)

Vietnam impulsa la transición verde de su industria electrónica

Más allá de competir en calidad, costes y capacidad de producción, las empresas vietnamitas del sector electrónico deben cumplir cada vez más con requisitos relativos a criterios de Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG), emisiones de carbono, trazabilidad, energía limpia y envases sostenibles, con vistas a mantener su posición en la cadena de suministro global.

Trabajadores en una empresa textil y de confección. (Foto: VNA)

Vietnam aspira a alcanzar 48 mil millones de dólares en exportaciones textiles y de confecciones

La industria textil y de confecciones de Vietnam afronta tanto oportunidades como desafíos en un contexto marcado por la evolución compleja e impredecible del mercado mundial, lo que lleva a las empresas a mejorar la calidad del crecimiento, optimizar los costos de producción y reforzar su capacidad de adaptación con el objetivo de alcanzar en 2026 un volumen de exportaciones de unos 48 mil millones de dólares.

Línea de producción de piezas para automóviles y motocicletas en la Compañía de Industria de Precisión de Vietnam 1 en la provincia de Phu Tho. (Fuente: VNA)

Vietnam busca atraer inversión extranjera con trámites más ágiles

El Ministerio de Finanzas de Vietnam propuso flexibilizar las condiciones de acceso al mercado para los inversores extranjeros y ampliar los procedimientos de inversión especiales más allá de las zonas funcionales, en el contexto que la competencia por atraer capital internacional se ve cada vez más vinculada a la calidad institucional y la rapidez en la tramitación de los procedimientos.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, recibe a Fiona Bassett, directora general ejecutiva del proveedor global de índices FTSE Russell. (Fuente: VNA)

FTSE Russell apoyará el desarrollo del mercado de capitales de Vietnam

El proveedor global de índices FTSE Russell se compromete a brindar un apoyo integral al mercado de capitales de Vietnam para que se desarrolle de manera más positiva en los próximos tiempos, con vistas a contribuir a los objetivos estratégicos del país y a atraer a las inversiones extranjeras.