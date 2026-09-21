Política

VNA acogerá la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA en 2027

La VNA acogerá en 2027 la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de OANA y reforzará la cooperación con agencias de noticias de Asia-Pacífico.

Los delegados votan a favor de que la VNA sea la sede de la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA (2027) en Vietnam. (Foto: VNA)
Los delegados votan a favor de que la VNA sea la sede de la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA (2027) en Vietnam. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) acogerá en 2027, en Vietnam, la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA), según se anunció durante la 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la organización, celebrada el 20 de septiembre en Moscú.

La 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA fue organizada por la agencia rusa TASS, con la participación de representantes de 13 agencias de noticias miembros de la región.

En su intervención, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, quien también es secretaria del Comité del Partido de la propia agencia y vicepresidenta de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, afirmó que la VNA está dispuesta a cumplir sus responsabilidades y contribuir al desarrollo de la OANA, así como a participar en iniciativas conjuntas destinadas a reforzar el papel de esta organización regional de prensa en la era digital.

Asimismo, anunció que la VNA acogerá en Vietnam, en 2027, la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los participantes, quienes consideraron que demuestra el compromiso y el sentido de responsabilidad de la agencia del país indochino con las actividades de la organización.

vnanet_potal-tham-du-hoi-nghi-ban-chap-hanh-oana-lan-thu-58-tai-nga-9037662.jpg
La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, participa en la 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA, en Moscú, Rusia. (Foto: VNA)


Por su parte, el director general de TASS, Andrey Kondrashov, dio la bienvenida a los dirigentes y representantes de las principales agencias de noticias reunidos en Moscú. Destacó que, a lo largo de sus 65 años de existencia, la OANA ha organizado numerosos encuentros, impulsado proyectos conjuntos y contribuido a fortalecer los lazos de amistad y el espíritu de apoyo mutuo entre sus miembros.

Los participantes también revisaron los preparativos para la próxima reunión y destacaron que el entusiasmo y la participación activa de las agencias miembros contribuirán a mejorar la eficacia y promover el desarrollo de la OANA. Ese mismo día, durante un encuentro con Hwang Dae Il, presidente de la agencia surcoreana Yonhap, Vu Viet Trang valoró positivamente que Yonhap haya recuperado su condición de agencia de noticias representante de Corea del Sur y agradeció a la agencia su apoyo a la corresponsalía de la VNA en Seúl.

La VNA expresó su deseo de seguir cooperando con Yonhap para desarrollar un servicio de información en coreano, basado en un equipo reducido de dos o tres redactores y en el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

vnanet_potal-tham-du-hoi-nghi-ban-chap-hanh-oana-lan-thu-58-tai-nga-9037664.jpg
El director general de TASS, Andrey Kondrashov, recibe a la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, en la 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA. (Foto: VNA)


El presidente de Yonhap compartió la experiencia de la agencia en la gestión de su servicio de información en vietnamita y, al mismo tiempo, señaló las actuales limitaciones de las herramientas de IA en el trabajo editorial. Ambas agencias acordaron reforzar su cooperación, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información.

En otro encuentro con Robert Muradyan, director general del complejo de televisión y radio del presidente de la República de Kazajistán (TRK), Vu Viet Trang y su homólogo valoraron positivamente los resultados del intercambio de información entre ambas agencias desde la firma de su acuerdo de cooperación en 2025.

Ambas partes intercambiaron experiencias sobre sus modelos operativos en la era digital. La VNA propuso a TRK compartir su experiencia en la creación y gestión de un laboratorio tecnológico especializado en inteligencia artificial, con el objetivo de desarrollar productos periodísticos modernos. Robert Muradyan acogió favorablemente la propuesta y expresó su disposición a facilitar los intercambios necesarios para hacer realidad esta cooperación./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #VNA #Agencia Vietnamita de Noticias #OANA #Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico #TASS #Moscú #Vu Viet Trang
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, llega a Nueva York para participar en Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las actividades bilaterales en Estados Unidos. Foto: VNA

Máximo dirigente llega a Nueva York para asistir al Debate General de 81ª Asamblea General de ONU

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con una delegación, llegó el 20 de septiembre (hora local) al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos.

El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, parte de Hanoi rumbo a Estados Unidos. (Foto: VNA)

Máximo dirigente parte hacia EE.UU para asistir al Debate General de 81ª Asamblea General de ONU y visitar Canadá

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y una delegación de alto nivel de Vietnam partieron hoy de Hanoi rumbo a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y participar en actividades bilaterales en ese país, antes de realizar una visita de Estado a Canadá, del 20 al 25 de septiembre de 2026, por invitación de la gobernadora general de Canadá, Louise Arbour.

La profesora Piper Campbell, jefa del Departamento de Política Exterior y Seguridad Global de la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la Universidad American (AU). (Fuente: VNA)

Relaciones Vietnam-EE.UU. registran un año de cooperación dinámica

La profesora Piper Campbell, jefa del Departamento de Política Exterior y Seguridad Global de la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la Universidad American (AU), destaca oportunidades para ampliar la cooperación Vietnam-Estados Unidos en comercio, energía, tecnología, defensa e inversión.