VNA acogerá la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA en 2027

Moscú (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) acogerá en 2027, en Vietnam, la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA), según se anunció durante la 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la organización, celebrada el 20 de septiembre en Moscú.



La 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA fue organizada por la agencia rusa TASS, con la participación de representantes de 13 agencias de noticias miembros de la región.



En su intervención, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, quien también es secretaria del Comité del Partido de la propia agencia y vicepresidenta de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, afirmó que la VNA está dispuesta a cumplir sus responsabilidades y contribuir al desarrollo de la OANA, así como a participar en iniciativas conjuntas destinadas a reforzar el papel de esta organización regional de prensa en la era digital.



Asimismo, anunció que la VNA acogerá en Vietnam, en 2027, la 59.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los participantes, quienes consideraron que demuestra el compromiso y el sentido de responsabilidad de la agencia del país indochino con las actividades de la organización.



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, participa en la 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA, en Moscú, Rusia. (Foto: VNA)



Por su parte, el director general de TASS, Andrey Kondrashov, dio la bienvenida a los dirigentes y representantes de las principales agencias de noticias reunidos en Moscú. Destacó que, a lo largo de sus 65 años de existencia, la OANA ha organizado numerosos encuentros, impulsado proyectos conjuntos y contribuido a fortalecer los lazos de amistad y el espíritu de apoyo mutuo entre sus miembros.



Los participantes también revisaron los preparativos para la próxima reunión y destacaron que el entusiasmo y la participación activa de las agencias miembros contribuirán a mejorar la eficacia y promover el desarrollo de la OANA. Ese mismo día, durante un encuentro con Hwang Dae Il, presidente de la agencia surcoreana Yonhap, Vu Viet Trang valoró positivamente que Yonhap haya recuperado su condición de agencia de noticias representante de Corea del Sur y agradeció a la agencia su apoyo a la corresponsalía de la VNA en Seúl.



La VNA expresó su deseo de seguir cooperando con Yonhap para desarrollar un servicio de información en coreano, basado en un equipo reducido de dos o tres redactores y en el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).



El director general de TASS, Andrey Kondrashov, recibe a la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, en la 58.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la OANA. (Foto: VNA)



El presidente de Yonhap compartió la experiencia de la agencia en la gestión de su servicio de información en vietnamita y, al mismo tiempo, señaló las actuales limitaciones de las herramientas de IA en el trabajo editorial. Ambas agencias acordaron reforzar su cooperación, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información.



En otro encuentro con Robert Muradyan, director general del complejo de televisión y radio del presidente de la República de Kazajistán (TRK), Vu Viet Trang y su homólogo valoraron positivamente los resultados del intercambio de información entre ambas agencias desde la firma de su acuerdo de cooperación en 2025.



Ambas partes intercambiaron experiencias sobre sus modelos operativos en la era digital. La VNA propuso a TRK compartir su experiencia en la creación y gestión de un laboratorio tecnológico especializado en inteligencia artificial, con el objetivo de desarrollar productos periodísticos modernos. Robert Muradyan acogió favorablemente la propuesta y expresó su disposición a facilitar los intercambios necesarios para hacer realidad esta cooperación./.