Ciudad Ho Chi Minh intensifica la búsqueda de mártires de la Ofensiva del Tet de 1968

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh informó que está coordinando con los organismos competentes las labores de inspección, revisión, recopilación y verificación de información para la búsqueda y recuperación de los restos de mártires que fallecieron durante la Ofensiva del Tet de 1968 y fueron enterrados en la zona del Monumento a los Mártires del antiguo distrito de Go Vap, en Ciudad Ho Chi Minh.

Según informaciones proporcionadas por algunos testigos que participaron directamente o presenciaron los hechos, durante el Tet de 1968 unos 100 cuerpos de cuadros y combatientes fueron trasladados en vehículos militares para ser reunidos, procesados y enterrados en zanjas a lo largo de la carretera situada frente a la antigua Ciudadela de Co Loa, actualmente la zona del Monumento a los Mártires del distrito de Go Vap, en el número 182 de la calle Nguyen Van Luong, barrio de An Nhon, Ciudad Ho Chi Minh, así como en algunos antiguos pozos de la zona.

Los cuadros y combatientes pertenecían a diversas unidades de las fuerzas regulares y a las fuerzas de comandos de Saigón, y fallecieron durante los ataques contra objetivos estratégicos como el aeropuerto de Tan Son Nhat, el Estado Mayor General, la zona de la intersección de Chu Ia y la intersección de Cay Dua, entre otros.

Para apoyar las labores de verificación, búsqueda y recuperación, el Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh solicita a los veteranos, antiguos miembros de los comandos de Saigón, testigos históricos, residentes de larga data de la localidad y familiares de los mártires que proporcionen información relacionada con los combates, las listas de cuadros y combatientes, así como las unidades del ejército y de los comandos que participaron en los ataques contra los objetivos de Tan Son Nhat, el Estado Mayor General y la intersección de Chu Ia, entre otros, durante el Tet de 1968.

Asimismo, se solicita información sobre la ubicación de fosas, zanjas y antiguos pozos donde fueron enterrados los cuerpos de cuadros y combatientes en la zona del Monumento a los Mártires del distrito de Go Vap y sus alrededores, así como mapas, croquis, diarios, fotografías, documentos, recuerdos o cualquier otra pista relacionada.

La información puede proporcionarse al Comando Militar del barrio de Go Vap, dependiente del Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh; al mayor Dang Tran Hai Nam, comisario político del Comando Militar del barrio de Go Vap (teléfono/Zalo: 0903.910.958), o al teniente coronel Nguyen Hoang Hiep, subdirector de la Sección de Políticas del Departamento Político del Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh (teléfono/Zalo: 0986.548.181).

El Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh señaló que las informaciones y recuerdos aportados por testigos y personas relacionadas pueden contribuir a determinar la ubicación y encontrar el lugar de descanso de más de 100 mártires después de casi 60 años, contribuyendo así a preservar las tradiciones de “al beber agua recordar su fuente” y “honrar y recompensar a quienes hicieron sacrificios” del pueblo vietnamita.

Esta actividad forrma parte de la "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires", que constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.

La campaña fue lanzada oficialmente el 2 de abril de 2026 en la antigua Ciudadela de Quang Tri y se desarrolla entre el 15 de marzo de 2026 y el 27 de julio de 2027, reflejando la determinación del Partido, el Estado y todo el sistema político de cumplir con el deber moral de honrar y agradecer a quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad del país./.

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