Amplían los puentes entre Vietnam y Estados Unidos

Nueva York (VNA)- Estudiantes vietnamitas que cursan estudios e investigan en Estados Unidos esperan que la visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el país norteamericano dé un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral bilateral.



El máximo dirigente vietnamita participará en el Debate de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA-81) y desarrollará actividades bilaterales en Estados Unidos.



En declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), los estudiantes también manifestaron su aspiración de que este viaje contribuya a ampliar la cooperación en comercio, ciencia y tecnología, transformación digital, educación, cultura, seguridad y defensa, así como los intercambios entre los pueblos.



Bui Ha Anh, estudiante de la Universidad de Columbia, señaló que la visita tiene importancia no solo para las relaciones bilaterales, sino también para la comunidad vietnamita en Estados Unidos, especialmente para las nuevas generaciones.



Expresó su esperanza de que las actividades diplomáticas de alto nivel contribuyan a fortalecer la confianza, ampliar la cooperación comercial y de inversión y generar más oportunidades en educación, investigación, empleo, intercambio cultural y vínculos entre los jóvenes de ambos países.



A partir de su experiencia académica en Nueva York, Ha Anh consideró que los “puentes” entre Vietnam y Estados Unidos no se limitan a la cooperación entre los Gobiernos. También abarcan los vínculos entre universidades, científicos, empresas y jóvenes profesionales, así como entre la comunidad vietnamita y sus amigos estadounidenses e internacionales.



Según la estudiante, el desarrollo de las relaciones bilaterales abrirá nuevas oportunidades para que los jóvenes accedan al conocimiento, la tecnología, métodos modernos de gestión y redes de cooperación internacional.





Tran Duy Anh, estudiante de la Universidad de Columbia. Foto: VNA

Con expectativas similares sobre nuevos vínculos, el estudiante Tran Duy Anh, también de la Universidad de Columbia, manifestó especial interés por los resultados de la cooperación en economía, comercio, aranceles y alta tecnología.



En su opinión, en un contexto de constantes cambios en el comercio internacional, los contactos de alto nivel ofrecen una oportunidad para que ambas partes profundicen el entendimiento mutuo, intercambien puntos de vista y fortalezcan la confianza estratégica. Esto, a su vez, puede contribuir a buscar condiciones más favorables para el comercio y la inversión.



Duy Anh también espera una mayor cooperación en sectores de alta tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, cadenas de suministro, transformación digital y formación de recursos humanos altamente cualificados.



A su juicio, la cooperación tecnológica, la formación de talento y los vínculos empresariales crearán mejores condiciones para que Vietnam eleve su competitividad y participe más profundamente en las cadenas de valor globales.



Además de las relaciones bilaterales, los estudiantes vietnamitas en Nueva York esperan que la participación de la delegación de su país en las actividades de la ONU contribuya a proyectar la imagen de un Vietnam dinámico, abierto, amante de la paz y activo y responsable ante los asuntos internacionales.



Ha Anh consideró que la visita constituye una oportunidad para que la comunidad internacional conozca mejor el Vietnam actual, en lugar de asociar al país únicamente con su historia de guerra o con informaciones incompletas.



La estudiante espera que Vietnam sea visto como un país amistoso y abierto, comprometido con la integración internacional y con una participación activa en la solución de los desafíos comunes. También destacó la disposición del país a compartir experiencias y aprender de otras naciones.



Para Duy Anh, la participación en las actividades de la ONU permitirá a Vietnam presentar con mayor claridad sus posiciones sobre las cuestiones internacionales y reafirmar su papel como miembro activo y responsable en favor de la paz, la seguridad y el desarrollo.



En un contexto marcado por conflictos, inestabilidad y competencia estratégica, señaló que Vietnam puede transmitir un mensaje de firme apoyo al multilateralismo, al respeto del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias.



El estudiante también destacó las contribuciones de Vietnam a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la cooperación para el desarrollo sostenible y los foros multilaterales en los últimos años.



A su juicio, estos esfuerzos reflejan una mayor participación y responsabilidad internacional y generan orgullo y motivación entre las nuevas generaciones.



Las expectativas expresadas por Ha Anh y Duy Anh reflejan que el desarrollo de las relaciones Vietnam-Estados Unidos y la participación cada vez más activa de la nación indochina en los foros multilaterales pueden generar oportunidades concretas en educación, investigación, ciencia, empleo, cultura e intercambios entre los pueblos.



En vísperas de la visita, ambos estudiantes esperan que los encuentros, contactos y proyectos de cooperación sigan creando nuevos “puentes”: puentes de diálogo, confianza, cooperación y entendimiento; y puentes en comercio, tecnología, educación, cultura e intercambio entre los pueblos.



Estos vínculos permitirán a Vietnam seguir ampliando su integración internacional con confianza, apertura y responsabilidad./.