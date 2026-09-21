Festival vincula los productos agrícolas, productos OCOP y artesanía tradicional con desarrollo turístico

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - El Departamento de Industria y Comercio de la provincia norvietnamita de Tuyen Quang inauguró un festival dedicado a la promoción de los productos agrícolas, productos OCOP (Una Comuna, Un Producto) y artesanías tradicionales vinculados al turismo, creando un espacio para conectar la producción y la comercialización con la promoción de las especialidades locales y el desarrollo turístico.



Celebrado por primera vez en Tuyen Quang, el Festival se desarrollará del 18 al 24 de septiembre en la calle Chien Thang Song Lo, en el barrio de Minh Xuan, con 120 puestos a cargo de empresas y cooperativas procedentes de 17 provincias y ciudades de todo el país. El programa también incluye seis puestos colectivos dedicados a la exhibición de artesanías tradicionales de Tuyen Quang y otros 30 puestos gastronómicos vinculados al festival de la cerveza.



Uno de los momentos destacados del programa fue la entrega de la certificación nacional OCOP de cinco estrellas al té Shan Tuyet Hong Thai (un brote, una hoja), elaborado por la cooperativa Son Tra, en la comuna de Hong Thai.



La certificación OCOP de cinco estrellas reconoce la calidad, el valor y la marca de este producto emblemático de Tuyen Quang, al tiempo que abre nuevas oportunidades para promoverlo, establecer vínculos comerciales y ampliar su mercado de consumo.



Acto de inauguración del festival. (Foto: VNA)

Durante el festival, empresas y cooperativas presentan una amplia variedad de productos agrícolas, productos OCOP y artesanías tradicionales procedentes de distintas localidades. Las exposiciones, las actividades de promoción comercial y los encuentros empresariales permiten a las entidades participantes buscar socios, ampliar sus mercados y acercar sus productos a los consumidores.



Además de promover el comercio, el festival pone en valor la identidad cultural, las artesanías tradicionales, la gastronomía y los productos emblemáticos de las localidades participantes, contribuyendo a estrechar los vínculos entre la producción, el comercio y el turismo.



Hoang Anh Cuong, director del Departamento provincial de Industria y Comercio, señaló que la primera edición del festival en Tuyen Quang ofrecerá un espacio adicional para promocionar y comercializar productos agrícolas y productos OCOP, al tiempo que fortalecerá los vínculos entre empresas, cooperativas, socios comerciales, consumidores y turistas.



El evento también contribuirá a diversificar la oferta de productos y destinos para los residentes locales y los visitantes durante el Festival de Tuyen Quang 2026.



A través del festival, Tuyen Quang busca incrementar el valor de sus productos agrícolas, productos OCOP y artesanías tradicionales, ampliar los mercados de consumo y promover actividades comerciales vinculadas al turismo, contribuyendo así a difundir la imagen, los productos y la identidad cultural de la provincia./.