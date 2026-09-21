Ministerio de Finanzas organizará contactos con inversores internacional sin emisión de bonos

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam coordinará con el Banco Estatal y otras carteras y organismos competentes la organización de una gira de promoción sin emisión de valores (Non-Deal Roadshow, NDR), con el fin de aumentar la transparencia informativa y mantener un contacto proactivo con los inversores internacionales.



La actividad tiene como objetivo proporcionar a la comunidad inversora internacional una actualización integral sobre la situación macroeconómica de Vietnam.



Según el Ministerio de Finanzas, el NDR es una actividad periódica destinada a establecer y mantener relaciones, así como actualizar información sobre la situación macroeconómica con inversores internacionales.



El Ministerio y los organismos de gestión competentes compartirán con instituciones financieras y fondos de inversión internacionales información sobre la evolución socioeconómica, las políticas fiscal y monetaria, así como las orientaciones para la gestión de la deuda pública de Vietnam.



En un contexto en el que Vietnam se ha fijado el objetivo de alcanzar un elevado crecimiento económico y avanzar gradualmente hacia la categoría de país de ingreso mediano alto, el suministro proactivo de información oficial contribuirá a reforzar la confianza de la comunidad financiera internacional.



Esta será una oportunidad para que la autoridad encargada de la gestión de la deuda escuche las opiniones del mercado y evalúe el grado de interés de los inversores por los bonos soberanos vietnamitas.



En el marco del NDR, el Ministerio de Finanzas prevé mantener reuniones con organizaciones internacionales de calificación crediticia en el marco del Proyecto para mejorar la calificación crediticia de Vietnam, con miras a que el país alcance el grado de inversión.



Las conversaciones abordarán la evolución macroeconómica, las reformas institucionales, las infraestructuras y la gestión de las finanzas públicas, con el objetivo de contribuir a una evaluación y calificación de la solvencia soberana objetiva y acorde con la realidad.



El Ministerio de Finanzas afirmó que se trata de un programa anual que no implica una oferta ni una emisión inmediata de bonos. El Gobierno estudiará y decidirá el volumen, los plazos y el momento de la emisión cuando resulte oportuno, sobre la base de las necesidades de financiación para las inversiones de desarrollo en el país y de la evolución de los mercados de capitales nacionales e internacionales.



El mantenimiento de una conexión periódica con los mercados internacionales y el contacto con inversores potenciales permitirá a Vietnam diversificar de manera proactiva sus fuentes de financiación, optimizar los costes de captación de capital y reforzar su posición en el proceso de integración financiera internacional./.

VNA