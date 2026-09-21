Economía

Vietnam y Polonia exploran cadenas de suministro para la fabricación de muebles

Vietnam y Polonia buscan ampliar la cooperación en la industria del mueble mediante maquinaria, tecnología, materias primas y transferencia tecnológica.

Producción de muebles de exterior para la exportación al mercado europeo en la fábrica de Hong Ngoc, en el Parque Industrial Phu Tai, barrio Quy Nhon Bac, provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)
Producción de muebles de exterior para la exportación al mercado europeo en la fábrica de Hong Ngoc, en el Parque Industrial Phu Tai, barrio Quy Nhon Bac, provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Polonia cuentan con un gran potencial para cooperar en el desarrollo de cadenas de suministro para la fabricación de muebles, gracias a sus fortalezas complementarias en el procesamiento de la madera, la producción de maquinaria y la tecnología.

Ambos países se encuentran entre los tres principales exportadores de muebles de madera del mundo, con valores de exportación de 3,7 mil millones de dólares y 3 mil millones de dólares, respectivamente, según la Oficina Comercial de Vietnam en Polonia, que citó datos del Observatorio de la Complejidad Económica (OEC).

Además de contar con una importante industria de fabricación y exportación de muebles, Polonia posee un sector de clase mundial dedicado a la producción de maquinaria forestal y para el procesamiento de la madera, lo que abre oportunidades de cooperación con Vietnam en el desarrollo de la cadena de suministro de la industria del mueble.

Expertos y empresarios señalaron que, pese a ser dos importantes productores de muebles, Vietnam y Polonia no son competidores directos, ya que sus productos y mercados de destino presentan diferencias.

Ambos países cuentan, además, con fortalezas complementarias que podrían favorecer una cooperación más estrecha.

Como país industrializado con un importante sector agrícola, Polonia produce una amplia gama de maquinaria moderna para las actividades forestales, la explotación y procesamiento de la madera, la fabricación de muebles y el acabado de productos.

La maquinaria agrícola y forestal polaca se exporta a numerosos mercados del mundo, aunque todavía es relativamente poco conocida en el Sudeste Asiático.

Los fabricantes polacos esperan que Vietnam pueda convertirse en una puerta de entrada para sus productos al mercado regional. El uso eficaz de la maquinaria polaca en Vietnam también permitiría demostrar la calidad de estos equipos a clientes de otros países del Sudeste Asiático.
Con una de las mayores superficies de bosques plantados de Europa, Polonia también podría convertirse en un proveedor potencial de materias primas y componentes para la industria vietnamita del mueble.

Representantes de destacados fabricantes polacos de maquinaria agrícola y forestal, entre ellos Pronar y Uni, expresaron su reconocimiento al potencial de Vietnam en los sectores de la fabricación de muebles y la ingeniería mecánica.

Además de impulsar la venta de maquinaria y líneas de producción destinadas a la explotación y el procesamiento de la madera, estas empresas están explorando asociaciones con compañías vietnamitas para fabricar y ensamblar determinados tipos de equipos en Vietnam. Según la Oficina Comercial, esta cooperación podría ampliarse en el futuro a la transferencia de tecnología./.

VNA
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